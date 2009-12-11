США. В ноябре-09 лишение прав собственности по закладным на дома превысило 300 тыс. случаев

США. В ноябре 2009 года лишение прав собственности по закладным на дома в США превысило 300 тыс. случаев. С начала года количество случаев лишения права собственности по закладным на дома в США выросло до 3,9 млн случаев.

Комментарий. Американцам все сложнее выплачивать ипотечные кредиты. Безработица существенно уменьшила платежеспособность населения.