США. В ноябре-09 лишение прав собственности по закладным на дома превысило 300 тыс. случаев
10:58, 11 декабря 2009Разное
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США. В ноябре 2009 года лишение прав собственности по закладным на дома в США превысило 300 тыс. случаев. С начала года количество случаев лишения права собственности по закладным на дома в США выросло до 3,9 млн случаев.
Комментарий. Американцам все сложнее выплачивать ипотечные кредиты. Безработица существенно уменьшила платежеспособность населения.
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