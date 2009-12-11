Украина. В ноябре-2009 производство ферросплавов снизилось на 9,2%
11:00, 11 декабря 2009Разное
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Украина. В ноябре 2009 года производство ферросплавов уменьшилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 116,2 тыс. тонн. В январе-ноябре 2009 года по сравнению с январем-ноябрем 2008 года производство ферросплавов сократилось на 33,6% и составило 914,5 тыс. тонн.
Украина. В январе-ноябре 2009 года Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
Комментарий. Падение производства ферросплавов оказалось более существенным, чем ожидалось. Украинские производители ферросплавов проиграли битву за рынки сбыта своим зарубежным коллегам.
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