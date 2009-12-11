В «Ялта-Интурист» состоится презентация Академии гостеприимства ОАЭ

В Ялте в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» 14 декабря пройдет тренинг для топ-менеджеров гостиничного бизнеса. Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, главной темой тренинга станет рассмотрение международных стандартов управления отелем.

В частности, в рамках тренинга состоится презентация Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие проведет директор Академии по профессиональному обучению и развитию Шон ХАРПЕР.

«Обучение в Академии позволит ощутить, что значит пятизвездочный стандарт обслуживания гостей и приобрести ценнейшие знания и практические навыки для повышения стандартов качества обслуживания. В обучении задействован высокопрофессиональный преподавательский состав, новейшее оборудование и многонациональный студенческий коллектив», - отметили организаторы.

Говоря о преимуществах обучения в Академии туристического и гостиничного менеджмента ОАЭ, организаторы акцентировали внимание на ее территориальном расположении в Дубаи, в регионе, где отмечается стремительное развитие туризма. При этом Академия является частью сети «Джумейра» - международной компании, в которую входит сеть пятизвездочных отелей, что позволяет студентам во время обучения ознакомиться с работой отелей мирового класса.

«Обучение в Академии носит индивидуальный характер, с учетом особенностей и уникальности предприятий, специфики национального менталитета. Тренинги по программам могут быть проведены как по месту расположения предприятия, так и в ОАЭ», - заключили организаторы.

По мнению организаторов, тренинг представит интерес для директоров и HR-директоров отелей Крыма, руководителей высших специализированных учебных заведений, представителей министерства образования и туризма АР Крым, студентов и абитуриентов.

Справка УНИАН. Академия туристического и гостиничного менеджмента ОАЭ основана в 2001 году. Основное направление деятельности Академии - обучение и консалтинговые услуги предприятиям туристических и гостиничных отраслей в подборе и диагностике персонала, разработке системы управления человеческими ресурсами.

Шон ХАРПЕР - директор Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов по профессиональному обучению и развитию. Профессиональный опыт: семилетняя карьера в Hilton, проекты для Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.