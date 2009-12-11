Тимошенко: первых замминистров надо назначать из молодежной среды

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным назначать первых заместителей министров из молодежной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время учредительного заседания Студенческого совета при Кабинете министров.

«Если мы хотим менять облик нашей страны, то нужно еще один шаг предпринять, и я могу помочь это сделать точно. Давайте мы попробуем избирать в молодежной среде в каждое министерство первого заместителя министра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр отметила, что это не значит, что первым заместителем министра может стать человек из студенческой среды.

«Понятно, что для этого нужно образование. Но вы должны и обязаны сделать так, чтобы ваша система мотивации, привлечения таких специалистов представляла именно ваше виденье, взгляды и ваше устремления», - объяснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, первый заместитель министра является самым действенным человеком в каждом министерстве. “Это и является движущей машиной работы каждого министерства, потому что министр – это политическая фигура”, - сказала она.