Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выполнил свою политическую миссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время учредительного заседания Студенческого совета при Кабинете министров.

«Я думаю, что есть определенная функция и миссия у сегодняшнего действующего Президента, но не та, которую, возможно, мы ожидали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицию премьер-министр объяснила теорией хаоса: «Из одного порядка родить другой порядок практически почти невозможно, а превратить порядок, который не является логическим, в соответствующую систему хаоса, а из того делать новый порядок, намного легче».

Она считает, что сегодняшняя ситуация является «чистым листом» для создания новой истории Украины. «Если осмыслить то, что произошло, когда все старые системы – старая система государственного строя, старая система отношений, в том числе и в политике, и старая система оценки идеалов и лидеров – она сегодня превратилась в сплошной хаос. Но это не тот хаос, за которым - полное разрушение, а, по моему мнению, это тот хаос, из которого теперь легко и четко можно лепить новые общественные отношения, новую систему государственного строя и новые цели, которые нужно ставить перед страной, перед народом, перед нацией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.