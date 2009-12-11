Луценко спокойно относится к очередной попытке его отставки

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что спокойно относится к очередной попытке его отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, отвечая на вопрос, как он относится к перспективам своей возможной отставки.

«Нормально оцениваю. Каждый декабрь меня пытаются снять, и в 2006-м, и в 2008-м, будет и в 2009-м году. В понедельник я отпраздную свои 45 лет. После этого приступим к очередному ожиданию результатов снятия меня с должности объединенной командой ЯНУКОВИЧА ЮЩЕНКО. Эта сладкая парочка в очередной раз будет демонстрировать общий интерес», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

На вопрос, собирается ли он судиться с Президентом по поводу его высказываний в адрес МВД, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я не считаю, что можно судиться с Президентом. Действительно, я считаю это неэтичным, но говорить в глаза, что я думаю о его бездарном правлении, я теперь вынужден». В то же время на вопрос, как он будет действовать, если Президент, в свою очередь, за высказывания в свой адрес подаст в суд, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Пусть обращается в суд, много дел я выиграл».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что, по его информации, «сегодня Президент предложит СНБО принять решение о моем снятии с должности, не пригласив меня туда».

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, «Президент боится вступать со мной в диалог. В этом диалоге он знает, что проиграет”. “Он не только на СНБО, он ни в каком суде со мной не соберется, но я готов к публичным дискуссиям с ними, с представителями Секретариата, но они к этому не готовы», - сказал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел с совещания.

10 декабря Президент Украины призвал премьера обратиться в ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость отставки Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным ослаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главная задача правоохранительной системы, которая заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.