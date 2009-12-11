Януковичу досрочные выборы в ВР нужнее Тимошенко

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ в случае победы на выборах Президента досрочные парламентские выборы будут нужны больше, чем премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

В.ФЕСЕНКО напомнил, что на данный момент в парламенте формально существует парламентская коалиция, которая поддерживает Ю.ТИМОШЕНКО. В случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на выборах у нее не будет необходимости переформатировать коалицию, считает эксперт.

В.ФЕСЕНКО прогнозирует, что, кроме уже фактически имеющегося необходимого количества депутатов в парламенте, которые поддерживают действия премьера, в случае, если она станет Президентом, на ее сторону перейдет значительное количество депутатов из фракции Партии регионов. В.ФЕСЕНКО считает, что таких депутатов-“регионалов” может быть около трети.

Политолог также пояснил, что этим депутатам из противоположного лагеря не понадобится каким-то образом юридически входить в действующую коалицию, а они просто будут голосовать в поддержку всех инициатив Ю.ТИМОШЕНКО как нового Президента.

Вместе с тем, как отметил В.ФЕСЕНКО, в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах он фактически будет вынужден организовать проведение досрочных парламентских выборов. Политолог пояснил это тем, что он в этом составе ВР не видит возможности для В.ЯНУКОВИЧА переформатировать коалицию в свою пользу. Эксперт отметил, что в новую коалицию в поддержку В.ЯНУКОВИЧА, кроме фракции Партии регионов, могли бы войти фракция Компартии и, возможно, фракция Блока Литвина, однако этого было бы недостаточно, чтобы сформировать коалицию с необходимым количеством депутатов. При этом В.ФЕСЕНКО напомнил, что, согласно решению Конституционного Суда, новую коалицию формируют не отдельные депутаты, а депутатские фракции. В связи с этим, отметил политолог, практически нет возможности, чтобы за вхождение в коалицию в поддержку В.ЯНУКОВИЧА проголосовали фракции БЮТ и «Наша Украина – Народная Самооборона».

В.ФЕСЕНКО добавил, что, в частности, во фракции НУ-НС такую инициативу могла бы поддержать лишь группа депутатов, которая ориентируется на лидера партии “Единый Центр” Виктора БАЛОГУ, да еще несколько депутатов. Однако, подытожил эксперт, этого количества депутатов абсолютно не достаточно для поддержки вхождения в коалицию в поддержку В.ЯНУКОВИЧА всей фракции НУ-НС.

Таким образом, отметил В.ФЕСЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, будет вынужден искать варианты, в случае своей победы на выборах Президента, для проведения досрочных парламентских выборов.