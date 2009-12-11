ГЛАВНОЕ на 11 декабря (день)

Хроника дня

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Общество

Тимошенко заявляет о приоритетности социальных выплат

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о приоритетности социальных выплат.

Об этом она заявила 10 декабря в эфире телеканала "Украина" в программе «Готов отвечать», отвечая на вопрос о существующих проблемах с возвратом налога на добавленную стоимость.

«Все, что касается НДС, мы возвращаем так, как приходит срок и как проверяется НДС. Безусловно, сегодня есть задержка с возвратом НДС, потому что действительно кризис вынуждает бюджет действовать не так, как мне хотелось бы. Но когда передо мной стоит вопрос своевременной выплаты пенсий, заработной платы бюджетникам, а с другой стороны – вернуть НДС на месяц раньше, чем нужно, поверьте мне, сегодня надо выбирать пенсии и заработные платы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что бюджет в условиях кризиса не выполняется в полном объеме. «Это же не секрет, но мы, безусловно, выбираем поддержку людей сегодня. А то, что касается бизнеса – с бизнесом мы рассчитаемся, как только ситуация с кризисом стабилизируется», – пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что бюджет Стабилизационного фонда наполняется за счет заимствований, которые осуществляются под плановый дефицит Государственного бюджета, утвержденный соответствующим законом.

Премьер-министр напомнила, что реальный сектор экономики, в частности металлургическая отрасль, АПК, авиастроение, получили финансовую поддержку за счет средств Стабилизационного фонда.

Глава правительства также отметила, что Украина обратилась к МВФ с просьбой предоставить кредитные ресурсы на выгодных условиях – низкая стоимость кредитов и их долгосрочность. «Международный валютный фонд во время кризиса кредитует много стран. А во-вторых, МВФ – это не структура какого-то государства, там принимает участие более 180 государств как основатели, и Украина там основатель, участник. Деньги, которые сегодня каждая страна берет у МВФ, берет их только по одной причине, – что это самые дешевые и самые долгосрочные деньги, какие только есть», – сказала она.

Экономика

МВФ отложил предоставление Украине последнего транша

Международный валютный фонд отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четверного – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол.

Об этом пишет сегодня американское издание “The New York Times”, ссылаясь на информацию, полученную от официального представителя МВФ.

Как объясняется, это решение было принято после того, когда в МВФ пришли к выводу, что руководство Украины не смогло проводить контролируемую бюджетную политику.

Также, пишет издание, на решение оказало значительное влияние и подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий, что, по убеждению экспертов финансового учреждения, приведет к росту уровня инфляции и безработицы.

Порошенко подчеркивает важность продолжения сотрудничества с МВФ

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО подчеркивает важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом он сказал во время встреч в США с сопредседателем Комитета по иностранным делам Сената Ричардом ЛУГАРОМ и председателем подкомитета по вопросам Европы Сената Жан ШАХИН.

Министр очертил текущую политическую и экономическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов. Он заверил американскую сторону в необратимости демократических процессов в Украине и в проведении честных и прозрачных президентских выборов в соответствии с международными стандартами.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, энергетической безопасности и ситуации в регионе, а также сотрудничества Украины с НАТО и Европейским Союзом.

Был отмечен значительный прогресс в двусторонних отношениях с США в рамках стратегического партнерства двух стран.

Во время встречи с сенатором Р.ЛУГАРОМ П.ПОРОШЕНКО поблагодарил за предоставленную Соединенными Штатами Украине помощь в борьбе с эпидемией вируса гриппа A/N1H1 в рамках реализации механизма Двустороннего соглашения между Минздравом Украины и Минобороны США в области биологической безопасности.

П.ПОРОШЕНКО выразил благодарность собеседникам за последовательную поддержку суверенитета и независимости Украины и пригласил посетить наше государство. Сенаторы Ж.ШАХИН и Р.ЛУГАР с благодарностью приняли приглашение.

Немыря: ЕС поможет Украине сразу после МВФ

Макрофинансовая помощь Европейского Союза в размере 610 млн. евро может начать поступать в Украину сразу после решения Совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении стране четвертого транша кредита stand by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ вечером 10 декабря в самолете, по дороге из Бонна в Киев.

Он отметил, что первая часть помощи в объеме 110 млн. евро, траншами в 100 и 10 млн. евро может поступить сразу после решения МВФ без каких-либо дополнительных организационных решений.

«Первый транш может быть 100 млн. евро, и единственным условием его предоставления – поскольку все условия уже выполнены – является позитивное решение Совета директоров МВФ о продолжении программы. Второй транш – 10 млн. является процедурным траншем», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Вторая часть помощи в объеме 500 млн. евро также двумя траншами сможет начать поступать в Украину после соответствующего решения Европарламента.

«В связи с этим мы обратились к президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ с просьбой, чтобы в случае позитивного решения МВФ, Европарламент быстро принял решение», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что эту макрофинансовую помощь правительство Украины планирует направить на поддержку бюджета.

Финансы

НБУ 16 декабря проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 16 декабря т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 18 декабря – по продаже евро.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 16 декабря и 3 тыс. евро – для аукциона 18 декабря. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 16 и 18 декабря, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Банкноты номиналом 10 и 20 грн. образца до 2003 г будут изыматься с 1 янвая

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает банкам, что с 1 января 2010 г. из оборота будут изыматься банкноты номиналом 10 и 20 грн. образца до 2003 года.

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 10 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины напоминает, что, начиная с 1 января 2010 года, из наличного обращения Украины будут изымаются банкноты образцов 1994, 1995 гг. и выпуска 2000 года номинальной стоимостью 10 и 20 гривень», - говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее постановление НБУ от 19 июня 2009 года.

Нацбанк также напоминает, что на сегодняшний день, согласно соответствующим постановлениям НБУ, уже идет процесс изъятия из обращения банкнот номиналом 1,2 и 5 гривень образца до 2003 года (всех годов выпуска), а также номиналом 10 и 20 гривень образца 1992 года.

Транспорт

Кабмин утвердил Морскую доктрину

Кабинет министров Украины утвердил Морскую доктрину Украины до 2035 года.

Соответствующее постановление правительства (от 7 октября т.г. №1307) размещено на сайте Верховной Рады.

При этом Министерству транспорта и связи вместе с заинтересованными органами исполнительной власти поручено разработать и подать Кабинету министров Украины в трехмесячный срок проект плана мероприятий по реализации Морской доктрины Украины на период до 2035 г.

В соответствии с доктриной, основными задачами государственной морской политики является поддержка и развитие морехозяйственной деятельности на технологическом, экологическом, социальном уровне для обеспечения удовлетворения потребностей украинского общества, конкурентоспособности на мировом рынке, полного использования геополитического потенциала государства. Также среди задач - обеспечение во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, которое отвечает международному морскому праву и международным стандартам безопасности, повышение уровня безопасности судоходства на украинских судах, эффективное осуществление функций морской администрации и других функций государства, которые предусмотрены международными договорами Украины в отрасли судоходства; содействие развитию всех отраслей экономики приморских регионов государства и обеспечение приоритетности развития морехозяйственной деятельности.

Согласно доктрине, приоритетами национальных интересов Украины в сфере морской деятельности является удовлетворение потребностей ее народа и экономики в использовании ресурсов Азовского и Черного морей, Керченского пролива и других районов Мирового океана, усиление позиции краины среди ведущих морских государств, обеспечение ее безопасности и суверенитета. Осуществить это запланировано путем экономически целесообразной и экологически безопасной морехозяйственной деятельности, связанной с изучением, разведкой, добычей, использованием сохранением и воссозданием природных ресурсов, обеспечением их неизнурительного использования; торговым судоходством, портовой деятельностью, судостроением и судоремонтом; обеспечением развития морского туризма и пр.

Как отмечается в документе, реализация положений этой Морской доктрины будет способствовать обеспечению устойчивого развития Украины как морского государства, защите и обеспечению ее национальных интересов и безопасности в Азовском и

Черном морях, Керченском проливе и других районах Мирового океану, повышению международного авторитета.

Суда загранплавания освобождены от уплаты НДС с портовых сборов

Кабинет министров Украины освободил суда заграничного плавания от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с портовых сборов. Соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах постановлением правительства от 7 октября т.г. №1306. Постановление размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на суммы портовых сборов насчитывается НДС в соответствии с законодательством, при этом не насчитывается НДС на суммы портовых сборов, которые взимаются с судов в заграничном плавании. В частности, это касается судов, которые осуществляют международные перевозки пассажиров, их багажа, грузов и международных отправлений; следуют между портами Украины для осуществления нагрузки/разгрузки с последующим пересечением государственной границы Украины; следуют транзитом через территорию Украины без таможенного оформления на ее территории.

Как сообщал УНИАН, украинские морские порты будут предоставлять 50-процентную скидку иностранным круизным лайнерам в зимнюю навигацию.

Соответствующее постановление №1273 «О внесении изменений в Положение о портовых сборах» Кабинет министров Украины утвердил 7 октября.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 10 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 10 декабря, и сегодня составляет 11,75/11,98 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,83-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 декабря, не изменился и составляет в среднем 0,2568 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% – 0,2691 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно понизился, по сравнению с 10 декабря, и сегодня составляет 11,75/11,94 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,69-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,83-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 декабря, понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2562 грн./рубль, продажи – на 0,8%, до 0,2710 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9865, к евро – 11,764115, к российскому рублю – 0,26077.