Тимошенко: исполком УЕФА назвал 4 города Украины

Исполком УЕФА назвал 4 города Украины, которые будут принимать Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете Министров.

“Минуту назад закончилось заседание исполкома УЕФА, который окончательно рассматривал количество и названия украинских городов, определенных в качестве проводящих Евро-2012 в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, исполком УЕФА утвердил городами-хозяевами Евро-2012 Киев, Львов, Харьков и Донецк. «Кроме того, город Киев определен как город, который будет проводить финальные соревнования», - сообщила премьер.

«Я поздравляю Украину с этим решением, это прекрасная новость. Ради таких побед, особенно в тяжелый кризисный год, стоило и днями, и ночами всей стране работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА еще в мае этого года определил по четыре города в Украине и Польше, в которых пройдут матчи Евро-2012 (формат “4х4”). Вместе с тем, украинским городам до 30 ноября нужно было выполнить ряд условий и предоставить гарантии своей возможности реализовать взятые обязательства. При этом, если бы один из городов не отвечал требованиям УЕФА, прав на Евро-2012 могли лишиться два города, потому что турнир может проходить только в формате “4х4” или “4х2”.