Сколько должен стоить пиар?

Украинский pr-альянс (UPRA) приступил к разработке рекомендаций по ценообразованию на рынке PR-услуг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Украинский PR-альянс (UPRA).

В частности, компанией планируется подготовить схему расчета стоимости абонентского обслуживания и определить диапазон цен на основные pr-продукты и услуги.

«Понимания уровня справедливых цен на PR-услуги, на сегодняшний день пока нет ни у агентств, ни у клиентов. Рынку нужны ориентиры в ценообразовании. Мы ознакомились с зарубежным опытом, а сейчас проводим опрос специалистов украинских компаний и агентств по этой теме”, - сообщил президент UPRA, генеральный директор Publicity Creating Валерий КУРЕЙКО.

Справка УНИАН. Украинский pr-альянс (UPRA) - добровольное негосударственное некоммерческое профессиональное объединение, созданное с целью оказания поддержки компаниям, работающим в сфере связей с общественностью, формирования позитивной репутации украинских pr-агентств и изменения общественного мнения по значимым социальным вопросам.