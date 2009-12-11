Ющенко: парламент будет распущен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Верховная Рада будет распущена, если она не примет новую Конституцию в течение 100 дней с момента внесения ее проекта в парламент.

Об этом идет речь в заявлении В.ЮЩЕНКО, размещенном на официальном сайте Президента Украины.

Обращаясь к соотечественникам по поводу результатов всенародного обсуждения проекта Конституции, Президент отмечает: “Украинский народ за два месяца сделал работу, которую депутаты не смогли выполнить за пять лет. Вместе мы создали народный проект Конституции. Вместе должны довести дело до конца. Если в течение 100 дней Верховная Рада не даст Украине новую Конституцию, ее полномочия будут досрочно прекращены. Внеочередные выборы состоятся с одновременным референдумом относительно принятия Основного Закона государства”.

По словам В.ЮЩЕНКО, он дал поручения относительно профессиональной обработки результатов всенародного обсуждения проекта Конституции. “С учетом высказанных предложений и замечаний законопроект будет дополнен и внесен на рассмотрение Верховной Рады. Я твер в своем намерении поставить перед парламентом вопрос о безотлагательном утверждении нашего общего проекта Конституции”, - подчеркнул глава государства.

Как заметил Президент, всенародная дискуссия продемонстрировала, что конституционные инициативы восприняты обществом, отвечают интересам и ценностям граждан, и это убеждает его в правильности собственных действий относительно совершенствования конституционных основ Украины, утверждения ее как независимого правового демократического государства.