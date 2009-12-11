Главное на 11 декабря (вечер)

Сотрудничество Украины с МВФ

Правительство Украины просит Международный валютный фонд смягчить некоторые требования МВФ при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита «stend-by», поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Об этом говорится в Письме о намерениях, переданном украинской стороной в МВФ 7 декабря, под которым стоят подписи премьер-министра, главы Нацбанка и и.о. министра финансов. Текст письма имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, просьба затрагивает невыполненных Украиной обязательств касающихся, в частности, повышения цены на газ и ситуации с обменным курсом валюты.

«Мы столкнулись со сложностями, которые обусловили невозможность выполнения на данном этапе некоторых из наших обязательств. Непредвиденные вызовы в области законодательства, а также постановления судов стали на пути нашим усилиям повысить цены на газ для населения и предприятий ТКЭ с дат, о которых шла речь в начале (1 сентября и 1 октября соответственно – УНИАН), следовательно, выполнение нескольких структурных маяков было неполным», - говорится в документе.

Также, отмечено в письме, пришлось применить практику авансовых выплат возмещения НДС НАК “Нафтогаз Украины”. «Это было жизненно необходимо для Компании для того, чтобы она смогла обеспечить необходимое финансирование для расчетов за импортированный в августе газ». – омечено в письме. Поскольку такой шаг привел к росту показателя фискального дефицита для общего сектора государственного управления приблизительно на 0.2%, отмечается в документе, будут приняты компенсирующие меры для того, чтобы «обеспечить выполнение фискальных целевых показателей по состоянию на конец года», отмечается в документе.

Кроме того, отклонения официального обменного курса от курса меж банка в последнее время превышали 2 процента, что также является несоблюдением действующего критерия эффективности относительно невнедрения практики параллельных обменный курсов. «Сейчас мы возобновили соответствие нашего официального обменного курса с рыночным обменным курсом и обязуемся не допускать в будущем колебаний, которые будут превышать согласованный 2-процентный интервал. Как подтверждает реальность, можно сделать вывод, что рыночный курс достиг оптимальной стабилизации в пределах 8 гривен за доллар», - говорится в письме к МВФ.

Вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) находится на стадии подготовки к рассмотрению Советом директоров МВФ.

Об этом УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, комментируя информацию The New York Times о том, что Международный валютный фонд отложил предоставление Украине четвертого транша кредита.

«Уже до конца текущего года мы ожидаем положительного решения Совета директоров МВФ по выделению четвертого транша кредита», – отметил Г.НЕМЫРЯ, подчеркнув, что Украина выполнила главные требования фонда.

Также Г.НЕМЫРЯ сообщил, что на данный момент удалось выяснить, что для написания статьи в The New York Times была использована устаревшая информация о ситуации по выделению Украине очередного транша кредита МВФ.

Аудиторские заключения по итогам деятельности банков в 2009 году будут дополнены компонентом стресс-тестирование.

Об этом идет речь в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

"Мы будем требовать от банков дополнить формат их аудиторской проверки за 2009 год компонентом стресс-тестирование", – говорится в документе.

Кроме того, украинская власть планирует пересмотреть систему классификации займов и формирования резервов под активные операции.

В документе указывается, что, начиная с октября этого года, банки в Украине в организационно-правовом поле функционируют только в форме публичных акционерных обществ (по данным НБУ на 1 ноября с.г., в Украине 3 банка являются закрытыми акционерными обществами и 6 – обществами с ограниченной ответственностью – УНИАН).

До конца этого года власть Украины планирует принять все постановления для полной реализации норм закона о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности №1617-VI. В частности, речь идет о порядке создания и деятельности санационного банка; осуществлении операций по продаже и передаче; порядке предоставления государственной финансовой помощи банкам во время осуществления операций по продаже и передаче; пролонгации ссуд рефинансирования; требованиях и порядке предоставления НБУ банками сведений о своей структуре собственности.

Кабинет Министров Украины намерен с 1 апреля 2010 года ежеквартально повышать тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 25%.

Об этом сказано в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

«Мы еще раз подтверждаем наше обязательство внедрять объявленное поквартальное повышение тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго», – сказано в документе.

Также в нем отмечается, что «в случае, если мы не сможем внедрить повышение цен на газ, которое должно было быть выполнено до президентских выборов, мы обязываемся дополнить мероприятия по повышению цен на газ, запланированные на 2010 год, с тем, чтобы частично компенсировать фискальные последствия этих промедлений. Новый график повышения цен вступит 1 апреля, после чего будет происходить 25-процентное поквартальное повышение, чтобы до конца 2010 года достичь такого же уровня цен, который предусматривался программой».

Кабинет министров Украины намерен до конца мая 2010 года утвердить показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год и предусмотреть в бюджете реальные источники покрытия дефицита компании.

Об этом сказано в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, направленном МВФ.

Кроме того, в документе отмечается, что Кабмин принял меры для того, чтобы укрепить финансовую позицию, прозрачность и эффективность корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду проект закона, предусматривающий внедрение распределительных счетов для предприятий ТКЭ и передачу полномочий по установлению тарифов на теплоснабжение, которое предоставляется предприятиями ТКЭ, независимому регулятору (НКРЭ).

В проекте Меморандума также отмечено, что до принятия бюджета на ближайшем заседании Кабмина правительство намерено утвердить предварительные показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Закон об авансовом перечислении 9,8 млрд. грн. денег Национального банка Украины в государственный бюджет планируется отменить.

Это предусмотрено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

"...До заседания Совета директоров МВФ мы внесем в Верховную Раду Украины законопроект, направленный на укрепление общей структуры управления НБУ в соответствии с нашими обязательствами по программе (предварительная мера), – говорится в документе. – С принятием данного закона будет аннулировано авансовое перечисление превышения доходов Национального банка над его сметными расходами в размере 9,8 млрд. грн.".

Кроме того, правительство Украины берет на себя обязательство способствовать недопущению в дальнейшем принятия законов, которые бы предусматривали внесение в государственный бюджет авансовых сумм за счет Национального банка Украины.

Власти Украины в законодательном порядке обещают определить источники покрытия возможного дефицита сметы Нацбанка.

Кабинет Министров Украины сократит объем бюджетных средств на реструктуризацию банков в 2010 году на 40% - с 50 млрд. грн. до 30 млрд. грн.

Об этом идет речь в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

“Ассигнования на реструктуризацию банков были установлены на уровне 30 млрд. грн. (2,8% ВВП): такой уровень с определенным избытком обеспечивает расчетливый "буфер" против вероятной суммы расходов, необходимых на внедрение нашей стратегии решения проблем банков”, - указывается в тексте документа.

Отмечается также, что украинская сторона планирует продолжать “тесное сотрудничество с акционерами банков, которые еще не нарастили необходимый регулятивный капитал”. Кроме этого, планируется до конца 2009 года “с целью улучшения общения с отечественными наблюдательными органами материнских банков” завершить заключение соответствующих меморандумов о капитализации их дочерних банков в Украине.

“Что касается решения вопроса системных проблем банков, то правительство будет требовать, чтобы частные акционеры завели капитал, относительно которого они взяли обязательства, иначе правительство вмешается в ситуацию и при необходимости осуществит их рекапитализацию”, - говорится в проекте документа. При этом относительно банков 3 и 4 групп украинская власть решительно настроена “решить вопрос с теми банками, которые до конца года не смогут выполнить обязательства по наращиванию капитала”.

Кроме того, проблемы банка “Надра” правительство планирует решить до конца декабря 2009 года, после завершения реструктуризации его внешних долгов.

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-октябрь 2009 года уменьшилось в 3,8 раза – до 4 млрд. 256 млн. долл. против 16 млрд. 298,1 млн. долл. в январе-октябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-сентябре 2008 года – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-октябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 31 млрд. 651,6 млн. долл., импорт – 35 млрд. 907,6 млн. долл. или 53,5% и 47,6%, соответственно, сравнительно с январем-октябрем 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 9 млрд. 825,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 497,9 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 434,5 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 5,1% до 9%, механических машин – с 5% до 6,9%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,5%, электрических машин – с 4,1% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 35,9% до 26,2%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 4,9%, удобрений - с 3% до 2,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,7% до 31,7%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,2% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 4,8%, фармацевтической продукции – с 2,7% до 4,5%, бумаги и картона – 1,8% до 2,7%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 4,5%, механических машин – с 11,3% до 9%, черных металлов – с 4,1% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в октябре 2009 года экспорт товаров составил 4 млрд. 173,7 млн. долл., импорт – 4 млрд. 337,8 млн. долл., что, по сравнению с показателем октября 2008 года, составляет 74,2% и 57,2%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам октября текущего года составило 164,1 млн. долл. (в октябре 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 958 млн. долл.).

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9915/8,0140 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9825/7,9915 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9815/7,9910 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,985 грн./долл., а также о проведении аукциона для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,80 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2649/0,2658 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2662/0,2666 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2660/0,2664 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,0001 рублей за доллар (-0,4499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар находились на уровне 1,4760. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7760/11,8120 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,7795/11,7945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,7900/11,8060 грн./евро.

По данным НБУ, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс доллара США сегодня составил 7,9828 грн./долл.

Новости ТЭК

Госпредприятие "Укринтерэнерго" пролонгировало на 2010 год действовавший до конца текущего года контракт с государственным концерном "Белэнерго" на поставку украинской электроэнергии в Белоруссию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор "Укринтерэнерго" Валентин БОНДАРЕНКО журналистам в Киеве в пятницу.

"Срок действия внешнеэкономического контракта между "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" продлен до конца 2010 года во исполнение соответствующих решений правительства Украины", – сказал он.

Директор "Укринтерэнерго" подчеркнул, что и сам контракт с "Белэнерго" был заключен во исполнение межправительственных договоренностей между Украиной и Белоруссией.

"Укринтерэнерго", по словам В.БОНДАРЕНКО, также согласовало с "Белэнерго" увеличение поставок украинской электроэнергии в Белоруссию до 4 млрд. кВт/ч в 2010 году, что соответствует 100%-й загрузке межгосударственного сечения Украина-Белоруссия.

"Укринтерэнерго" рассчитывает в 2010 году удвоить объемы экспорта украинской электроэнергии, увеличив экспорт в Белоруссию и другие страны до 8,1 млрд кВт/ч, сказал он.

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность принятия Кабинетом министров Украины решения о ликвидации СП ЗАО «УкрГаз-Энерго», созданного в 2006 году НАК «Нафтогаз Украины» и компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

«Суд отменил постановление Окружного административного суда Киева и подтвердил правомочность распоряжения правительства Юлии ТИМОШЕНКО (№260 от 6 февраля 2008 года), которым отменялось распоряжение правительства Юрия ЕХАНУРОВА о создании «УкрГаз-Энерго», и поручалось «Нафтогазу Украины» и Минюсту принять меры для прекращения ЗАО», - цитирует Е.КОРНИЙЧУКА его пресс-служба.

По словам первого замминистра, это означает, что осуществляемые Минюстом и другими органами власти действия по прекращению деятельности «УкрГаз-Энерго» являются законными и правильными.

Заседание Европейского совета

Лидеры ЕС договорились на протяжении 2010-2012 годов выделять по 2,4 млрд. евро для адаптации к климатическим изменениям развивающихся стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ после завершения заседания Европейского совета.

“Мы договорились предоставлять 2,4 млрд. евро ежегодно, и этот взнос будут делать все страны-члены и Еврокомиссия”, - сказал он.

Лидеры Европейского Союза готовы уменьшить выбросы СО2 в атмосферу до 2020 года, по сравнению с 1999 годом, на 30%, а не на 20%, как заявляли раньше, но только при условии, если другие развитые страны мира возьмут похожие обязательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ после завершения заседания Европейского совета.

“Мы подтвердили предложение перейти от 20% к 30%, если другие развитые страны возьмут соответствующие амбициозные обязательства”, - сказал он.

“Это подарок, но он имеет условия”, - сказал Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.

Он отметил, что лидеры ЕС считают, что развитые страны мира, в том числе такие, как США и Канада, должны взять на себя обязательство об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу на 25-30% до 2020 года.

Ф.РАЙНФЕЛЬДТ сказал, что это предложение представит на конференции в Копенгагене на будущей неделе.

В свою очередь, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отметил, что в случае взятия другими развитыми странами похожих обязательств ЕС сможет быстро одобрить формальное решение о дальнейшем уменьшении выбросов СО2 в атмосферу.

“Мы сможем принять такое решение уже на саммите в марте”, - сказал он.

Лидеры Европейского Союза просят Совет министров ЕС подготовить к июню 2010 года проект стратегии выхода из кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключениях, одобренных сегодня на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

«Европейский совет призывает Совет (министров) продолжать работу над стратегией выхода, и представить ее к июню 2010 года, как в области фискальной политики, так и финансового сектора», говорится в заключениях.

Лидеры ЕС считают, что стратегию выхода из кризиса нужно применять, начиная с 2011 года, когда ожидается ускорение роста экономики.

При этом в документе отмечается, что в некоторых странах применение этой стратегии может начаться раньше, а в некоторых позже, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Лидеры ЕС просят Еврокомиссию до марта 2010 года представить проект новой 10-летней стратегии роста и занятости Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключениях, одобренных сегодня на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“Европейский совет принял во внимание консультации, начатые Еврокомиссией относительно будущей стратегии, и ожидает скорейшего обсуждения амбициозных предложений перед дискуссией в рамках Европейского совета, в том числе во время его заседания весной 2010 года”, - говорится в документе.

В заключениях отмечается, что нынешняя Лиссабонская стратегия роста и занятости заканчивается в 2010 году. При этом, по убеждению лидеров ЕС, новая 10-летняя стратегия должна сфокусироваться на несколько иных приоритетах, в частности, решении проблем старения населения, росте неравенства, климатических изменениях.

Среди других вопросов, вокруг которых должна происходить дискуссия, по убеждению лидеров Евросоюза, должны быть и вопросы относительно того, как обеспечить стабильность бюджетов, защищая инвестиции и социальное обеспечение граждан, как обеспечить эффективность рынка труда, как усиливать внутренний рынок и как полнее использовать взаимные выгоды от внешней торговли и открытости рынков.

Кроме того, по убеждению лидеров ЕС, в рамках подготовки новой стратегии необходимо обратить внимание на то, какие преимущества может дать более “зеленая” экономика, улучшение бизнес-климата, в частности для малого и среднего бизнеса, усиление исследований и инноваций.

(УНИАН)