Анонс на 14 декабря

Состоятся мероприятия ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко состоится итоговое заседание по результатам внедрения в Украине в 2009 году совместного со Всемирным банком проекта «Развитие городской инфраструктуры». В ходе заседания планируется подписать субкредитные соглашения с коммунальными предприятиями городов: Славянск, Харьков, Балта, Черкассы и Дрогобыч.

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Пресс-конференция при участии: Алексея Кучеренко, министра по вопросам ЖКХ Украины; Мартина Кайзера, директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы, регион Европы и Средней Азии; Стефана Гуллгрена, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Украине; Мирьи Петерсен, координатора программ Шведского агентства международного развития; Симы Манги, руководителя Проекта Всемирного банка.

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Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, посвященный подведению итогов расследований на рынке фармацевтики. Во время мероприятия и.о.председателя Комитета обнародует полный список привлеченных к ответственности фармацевтических компаний, завышавших цены на медикаменты в период пандемии гриппа. Также А.Мельниченко расскажет об обстоятельствах и результатах этих дел.

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Начнется заседание Согласительного совет ВРУ.

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При инициативе Коммуникационной группы ESG состоится круглый стол на тему: «Бюджет - 2010: запланированная катастрофа украинского АПК?». Участники: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации; Сергей Чекашкин, зам.председателя ГНАУ; Анатолий Кинах, президент УСПП; Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Владимир Демчак, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации; Евгений Ленг, ген.директор ООО «Укрзернопром Агро»; Владимир Лапа, представитель Украинского клуба аграрного бизнеса.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Хранилище ядерных отходов в подарок украинцам». Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №5050 о строительстве хранилища ядерных отходов на территории Киевской области. В хранилище планируется свозить радиоактивные отходы с атомных станций Украины. Во время пресс-конференции будет объявлено об акции протеста, которая состоится 17 декабря возле Верховной Рады. Участники: председатель Партии Зеленых Украины Татьяна Кондратюк эксперты ООН и независимых экологических организаций Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050-353-07-94.

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Состоится пресс-конференция на тему: „Почему Украина не использует собственные газовые месторождения?” К участию приглашене: Валерий Асадчев – председатель Полтавской областной государственной администрации; Инна Богословская - экс- глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

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Состоится общественное обсуждение Концепции развития электронного правительства в Украине.

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Круглый стол на тему: «Реформирование и развитие угольной отрасли Украины в 2010 г.». Организатор - парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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Состоится торжественная презентация официального логотипа турнира УЕФА «Евро-2012». В мероприятии примет участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. В программе: концерт звезд современного шоу-бизнеса, уникальное лазерное шоу, праздничный фейерверк.

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В Ялте, в гостинице «Ялта-Интурист» состоится презентация Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов. Презентацию проведет Шон Харпер, директор по профессиональному обучению и развитию, за плечами которого семилетняя карьера в международной гостиничной сети Hilton, а также множество реализованных проектов для таких компаний как: Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.

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