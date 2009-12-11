Анонс на 14 декабря
День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭСЗаседание по результатам внедрения проекта по развитию городской инфраструктурыБрифинг и.о. главы АМКУ по итогам расследований на рынке фармацевтики
Состоятся мероприятия ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
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Под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко состоится итоговое заседание по результатам внедрения в Украине в 2009 году совместного со Всемирным банком проекта «Развитие городской инфраструктуры». В ходе заседания планируется подписать субкредитные соглашения с коммунальными предприятиями городов: Славянск, Харьков, Балта, Черкассы и Дрогобыч.
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Пресс-конференция при участии: Алексея Кучеренко, министра по вопросам ЖКХ Украины; Мартина Кайзера, директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы, регион Европы и Средней Азии; Стефана Гуллгрена, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Украине; Мирьи Петерсен, координатора программ Шведского агентства международного развития; Симы Манги, руководителя Проекта Всемирного банка.
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Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, посвященный подведению итогов расследований на рынке фармацевтики. Во время мероприятия и.о.председателя Комитета обнародует полный список привлеченных к ответственности фармацевтических компаний, завышавших цены на медикаменты в период пандемии гриппа. Также А.Мельниченко расскажет об обстоятельствах и результатах этих дел.
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Начнется заседание Согласительного совет ВРУ.
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При инициативе Коммуникационной группы ESG состоится круглый стол на тему: «Бюджет - 2010: запланированная катастрофа украинского АПК?». Участники: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации; Сергей Чекашкин, зам.председателя ГНАУ; Анатолий Кинах, президент УСПП; Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Владимир Демчак, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации; Евгений Ленг, ген.директор ООО «Укрзернопром Агро»; Владимир Лапа, представитель Украинского клуба аграрного бизнеса.
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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Хранилище ядерных отходов в подарок украинцам». Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №5050 о строительстве хранилища ядерных отходов на территории Киевской области. В хранилище планируется свозить радиоактивные отходы с атомных станций Украины. Во время пресс-конференции будет объявлено об акции протеста, которая состоится 17 декабря возле Верховной Рады. Участники: председатель Партии Зеленых Украины Татьяна Кондратюк эксперты ООН и независимых экологических организаций Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050-353-07-94.
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Состоится пресс-конференция на тему: „Почему Украина не использует собственные газовые месторождения?” К участию приглашене: Валерий Асадчев – председатель Полтавской областной государственной администрации; Инна Богословская - экс- глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.
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Состоится общественное обсуждение Концепции развития электронного правительства в Украине.
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Круглый стол на тему: «Реформирование и развитие угольной отрасли Украины в 2010 г.». Организатор - парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.
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Состоится торжественная презентация официального логотипа турнира УЕФА «Евро-2012». В мероприятии примет участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. В программе: концерт звезд современного шоу-бизнеса, уникальное лазерное шоу, праздничный фейерверк.
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В Ялте, в гостинице «Ялта-Интурист» состоится презентация Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов. Презентацию проведет Шон Харпер, директор по профессиональному обучению и развитию, за плечами которого семилетняя карьера в международной гостиничной сети Hilton, а также множество реализованных проектов для таких компаний как: Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.
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