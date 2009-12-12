Число случаев смерти от гриппа А/H1N1 в мире достигло 9,6 тыс.

Число случаев смерти от гриппа А/H1N1 в мире за неделю возросло почти на 800 и достигло 9,596 тысячи по состоянию на 6 декабря, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На прошлой неделе сообщалось о 8,768 тысячи скончавшихся, передает РИА «Новости».

ВОЗ ранее отмечала, что ряд стран отказался от индивидуального учета каждого лабораторно подтвержденного случая заражения новым видом гриппа. В связи с этим организация решила прекратить публиковать данные о числе заболевших в мире.

В обнародованном в пятницу отчете организации говорится, что на 6 декабря случаи заражения гриппом А/H1N1 были подтверждены в 208 странах и территориях. За прошедшую неделю стало известно о первом случае смерти человека от заражения гриппом А/H1N1 в КНДР.

Спад активности вируса А/H1N1, говорится в сообщении ВОЗ, за последнюю неделю зарегистрирован в ряде стран Северного полушария. В частности, пик активности вируса миновал в Северной Америке и частично в Западной, Северной и Восточной Европе.

В России вирус нового гриппа остается активным, отмечается в документе, но специалисты предполагают, что в скором времени пик активности минует.

Рост активности нового вида гриппа и гриппоподобных заболеваний в целом зарегистрирован в Албании, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Черногории, Словении и Турции. Спад случаев заражения новым видом гриппа зарегистрирован в Грузии, Болгарии и на Украине, сообщает ВОЗ.

В большинстве стран Западной и Восточной Европы заболеваемость гриппом пошла на спад, за исключением Франции, где ситуация пока не улучшается на фоне роста числа заражений гриппоподобными заболеваниями в целом.

Исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДА заявлял, что в случае пандемии гриппом A/H1N1 может заразиться треть населения Земли.