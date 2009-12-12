Затраты Донецка на подготовку к Евро-2012 составят около 6-8 млрд. грн.

Общие затраты на подготовку Донецка к Чемпионату Европы по футболу 2012 года составят около 6-8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

«Если посчитать общие затраты государства, бюджетов всех уровней, бизнеса – а это и гостиницы, и уже построенный стадион «Донбасс-Арена», – то сумма будет около 6-8 млрд. грн.», – заявил председатель облсовета.

Он также рассказал, на что еще пойдут средства в Донецке в рамках подготовки к чемпионату: «На аэровокзальный комплекс: 1 млрд. 350 млн. грн. - на строительство нового терминала, 480 млн. грн. - на строительство взлетно-посадочной полосы».

«Также после утверждения проектно-сметной документации по строительству перронов и вышки управления полетами будут заложены средства. Если будет суммарно выделено 2,5 млрд. грн., то, я уверен, мы полностью закончим подготовку этого направления», – подчеркнул председатель облсовета.

Кроме того, он отметил, что необходимо построить окружную дорогу вокруг Донецка. «45-километровый автобан мимо городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск на трассу Ростов-Харьков, который позволит болельщикам в течение часа оказаться в Святогорске, в курортной зоне», – сказал А. БЛИЗНЮК, уточнив, что на это понадобится «тоже около 2 млрд. грн.».

Но все названные суммы, по мнению председателя облсовета, «сторицей окупятся для всех, кто поверит в то, что в этом наша стратегическая перспектива – в стабильности государства, достойной инфраструктуре, отвечающей европейским стандартам».

А. БЛИЗНЮК также поздравил всех жителей региона «с долгожданным, радостным событием» – решением исполкома УЕФА о том, что четыре украинских города, в том числе и Донецк, станут хозяевами Евро-2012.

«Это решение – чрезвычайно ответственное, и нельзя рассматривать его только с позиции: «Браво!». Это огромный труд по подготовке региона, подготовке страны. Поэтому должна быть одна единая команда – и на уровне Киева, то есть государства, и на уровне региона», – заключил глава облсвета.