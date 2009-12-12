Платини: УЕФА может отозвать право на проведение Евро-2012

УЕФА может отозвать у любого украинского города право на проведение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в случае, если будут сорваны сроки подготовки объектов или не соблюдены стандарты.

Об этом говорится в письме президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ на имя вице-премьер министра Украины Ивана ВАСЮНЫКА, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«В своем письме на мое имя президент УЕФА отметил, что решение является признанием напряженной и преданной работы украинской стороны на протяжении последних месяцев. Тем не менее, необходимо еще многое сделать и правительству, и городам для того, чтоб гарантировать должную подготовку в Евро-2012. УЕФА продолжит осуществлять мониторинг подготовки к турниру. В случае, если будут сорваны сроки подготовки объектов или не соблюдены стандарты, а качестве последней меры, УЕФА может отозвать у любого украинского города право на проведение матчей Евро-2012», - цитирует И.ВАСЮНЫКА пресс-служба.

В то же время вице-премьер убежден в успехе: «Украина и Польша проведут турнир на наивысшем уровне».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Исполком УЕФА утвердил все 4 украинских города-претендента - Киев, Донецк, Харьков, Львов - хозяевами Евро-2012. При этом финал чемпионата состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".