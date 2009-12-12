ГЛАВНОЕ на 12 декабря

Хроника дня

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Экономика

В Украине не будет второй волны кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что в январе в Украине не будет второй волны кризиса, а после выборов курс гривни снизится до 6-6,5 грн. за доллар.

Об этом она заявила сегодня в Киеве во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Когда закончатся все политические баталии, то гривня будет поставлена на место: 6-6,50», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также заявила, что все виновные в резком падении гривни в этом году будут наказаны. «Они знают, что я им ни одной копейки не прощу. Они откашляют все, что взяли за период кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что самое тяжелое время кризиса Украина уже прошла. «Если раньше были прогнозы известных мировых экономистов о том, что в январе начнется вторая волна кризиса мирового, то этого не будет. Сегодня уже все экономики мира начинают постепенно вставать на ноги. Также и наша экономика уже 5 месяцев, если считать месяц к месяцу, демонстрирует определенное становление. И я думаю, что на конец марта или максимум через первую половину следующего года, у нас будут возобновлены доходы в бюджет, сегодня у нас всего 50% тех доходов в бюджете, которые у нас были в прошлые годы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что максимум за первую половину 2010 года удастся стабилизировать всю финансовую систему.

«С того момента, когда закончится политический хаос - а я рассчитываю, что он закончится в конце февраля - максимум в начале марта, - нам, для того чтобы восстановить стабильность финансовой системы и возобновить баланс бюджета, нужно будет 2-3 месяца, потому что искусственно созданы сегодня все проблемы группой людей, а там и ЮЩЕНКО, и ЯНУКОВИЧ, я не буду перечислять всю эту группу, в которой они уже четко запланировали: ЯНУКОВИЧ – Президент, ЮЩЕНКО – премьер, кто глава Национального банка - даже фамилию называть не буду, но все они кандидаты в президенты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также подчеркнула, что на сегодняшний день между правительством и Национальным банком чрезвычайно сложные отношения.

«У нас не просто война. После того что они сделали с банковской системой - мы просто не здороваемся», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Финансы

В Украине создадут конгресс всех объединений вкладчиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу создания конгресса всех объединений вкладчиков.

Об этом премьер заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка», комментируя предложение, высказанное представителем запорожского Союза защиты вкладчиков.

«Я воспринимаю ваше предложение о создании единого конгресса всех общественных организаций, всех объединений вкладчиков, начиная с советских времен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства дала соответствующее поручение Секретариату Кабинета министров.

«Сомнений нет. Главное - это иметь возможность влиять на Национальный банк, который сегодня имеет две трети состава, имеющего в собственности те банки, которые сегодня депозиты не возвращают», - сказала она.

«Я убеждена, что это безотлагательно нужно делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарила за это предложение.

Банк «Надра» не будет национализирован

Банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Из «Надра Банка» мы планируем уже до конца года точно так же забрать в «Родовид Банк», как и из «Укрпромбанка», забрать всех, кто имеет там вклады. То есть, мы не берем те долги, которые искусственно созданы. Вот почему мы не пришли к выводу, что нужно национализировать «Укрпромбанк» и «Надра Банк» - именно потому, что нам важно спасти людей, а не те финансы, потому что там столько поназанимали и столько взяли обязательств…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что насчитывается около 600 тыс. человек вкладчиков банка «Надра».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что после того как «улягутся политические баталии», необходимо будет взяться за налаживание ситуации в других банках и кредитных союзах.

В Украине создадут конгресс всех объединений вкладчиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу создания конгресса всех объединений вкладчиков.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка», комментируя предложение, высказанное представителем запорожского Союза защиты вкладчиков.

«Я воспринимаю ваше предложение о создании единого конгресса всех общественных организаций, всех объединений вкладчиков, начиная с советских времен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства дала соответствующее поручение Секретариату Кабинета министров.

«Сомнений нет. Главное - это иметь возможность влиять на Национальный банк, который сегодня имеет две трети состава, имеющего в собственности те банки, которые сегодня депозиты не возвращают», - сказала она.

«Я убеждена, что это безотлагательно нужно делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарила за это предложение.

ТЭК

Ющенко: деньгами МВФ правительство будет погашать долги за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство пытается получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита для погашения долгов за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса «национального».

В.ЮЩЕНКО отметил, что только что из Вашингтона вернулась правительственная делегация, которая просила 2 млрд. 300 тыс. долларов для того, чтобы рассчитаться с долгами за газ.

При этом Президент в очередной раз раскритиковал правительство за привлечение большого количества кредитов. Он напомнил, что только в проекте бюджета на следующий год правительство предлагало предусмотреть 22 млрд. грн. на обслуживание процентов по кредитам. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эти долги придется отдавать детям и внукам.

Рынки

Яценюк: модернизацию страны надо начинать со строительства

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государство должно возглавить процесс модернизации экономики и помочь частному инвестору.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал на пресс-конференции в Николаеве.

Кандидат в Президенты отметил, что новую индустриализацию в стране необходимо начинать «со строительства - инфраструктура, дороги, железная дорога, порты, аэропорты». «Это то, что позволит, с одной стороны, обеспечить рабочими местами, а с другой - запустить маховик экономики - начиная от металла и заканчивая цементом», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, важнейшей задачей является решение энергетической проблемы, поскольку «без этого невозможно реализовать индустриализацию». Он отметил, что нужно, в частности, построить новые сети.

А.ЯЦЕНЮК считает, что власть должна помочь крупным государственным компаниям в процессе модернизации. Он отметил, что это касается тех компаний, которые остались в государственной собственности, в частности, «Южмаш», «Турбоатом» и «Электротяжмаш», то есть это те компании, которые должны иметь не только возможность работать, но и иметь заказ.

По его словам, также государство должно помочь частному инвестору. «Поэтому каждый, кто хочет развивать свое предприятие, каждый, кто хочет создавать рабочие места, платить налоги и нести социальную нагрузку, получит кредит от государства, налоговые привилегии, освобождение от НДС при ввозе высокотехнического оборудования, и, конечно же, рынки сбыта и доступ к государственным ресурсам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что государственный заказ должен идти на украинские предприятия. По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня «покупает тепловозы не у «Лугансктепловоза», а в Корее под госгарантии, а Министерство внутренних дел покупает автомобили не украинского производства, а китайского».

При этом А.ЯЦЕНЮК спросил, как можно построить отечественную экономику, если «мы спонсируем зарубежную?».