Ющенко призывает украинцев не надеяться «на сильную руку»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев не возлагать надежды «на сильную руку», которая наведет порядок в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на церемонии вручения ордеров в новостройке для военных 11-го отдельного гвардейского ордена Красной Звезды путейного отряда Государственной специальной службы транспорта в Червонограде Львовской области.

Президент заметил, что вывести страну вперед могут три вещи: процесс национального становления, евроатлантическая интеграция и демократия.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил об опыте некоторых стран, где уже была «сильная рука» - гитлеровскую Германию, Италию времен Муссолини, Советский Союз времен Сталина.

«Сталин очень быстро навел порядок, но этот порядок начался на кладбище – ровные могилки, куда было положено более 25 миллионов украинцев», - заметил Президент. Он подчеркнул, что для Украины это не подходит. Вместо этого, по его мнению, нашему государству нужна политика, которую в свое время проводили польский Президент Александр КВАСЬНЕВСКИЙ и чешский Президент Вацлав ГАВЕЛ.

Коснулся В.ЮЩЕНКО и вопроса Вооруженных Сил Украины. «Я не верю в эффективную оборонную политику, если Украина не станет членом Европейского Союза и панъевропейской политики безопасности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Критикуя деятельность правительства относительно Вооруженных Сил, В.ЮЩЕНКО назвал это неукраинской политикой, которую можно изменить лишь со сменой премьер-министра. «Эта политика будет изменена. Для этого нужно иметь украинского премьер-министра, для которого служение Родине - не только один раз в год надеть вышитую рубашку и сказать с галицким акцентом «дорогие мои», - подчеркнул глава государства.