Ющенко победит Януковича во втором туре

Президент Украины, кандидат в президенты Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что для него сейчас главная цель - выйти во второй тур выборов, где он победит лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с избирателями в Червонограде Львовской области.

«ЯНУКОВИЧ Президентом не будет. Я за это спокоен», - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, такая его уверенность базируется на том, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ имеет 25% поддержки, “и, максимум, что он может еще получить - это 3% от коммунистов и по 1% - от ЛИТВИНА или ТИГИПКО”.

По его убеждению, тот, кто выйдет во второй тур выборов вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и станет Президентом Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, этому кандидату будут отданы голоса и Юлии ТИМОШЕНКО, и Арсения ЯЦЕНЮКА, и Анатолия ГРИЦЕНКО и других кандидатов, которые позиционируют себя как кандидаты демократического лагеря. В.ЮЩЕНКО подсчитал, что это будет 35-37%.

«Поэтому сегодня главное усилие – выйти во второй тур… А во втором туре мы у него (В.ЯНУКОВИЧА) выиграем», - заверил он.

Именно этим В.ЮЩЕНКО объяснил, почему сегодня он больше критикует Ю.ТИМОШЕНКО, чем В.ЯНУКОВИЧА, хоть и считает их «одинаковым злом».

«Закончатся выборы, у нас появятся братик и сестренка… Судьба их сведет», - сказал В.ЮЩЕНКО о своих конкурентах на выборах.

Он заметил, что и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ больше хотели бы быть премьером, чем Президентом, поскольку мечтают «сидеть на (финансовых) потоках». «Только вопрос в том, что нас трое, а должности две», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз выразил убеждение, что победит и В.ЯНУКОВИЧА, и Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду Президентом, чтобы вы знали», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что не будет премьер-министром, если Президентом станет В.ЯНУКОВИЧ.