США. В ноябре-2009 объем розничных продаж вырос на 1,3%

США. В ноябре 2009 года объем розничных продаж в США вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Розничные продажи без учета автомобилей за ноябрь 2009 года выросли на 1,2% по сравнению с ноябрем предыдущим годом.

Комментарий. Такой рост розничных продаж оказался значительно больше, чем ожидали аналитики, поэтому он в очередной раз заставил говорить мировую элиту о возрождении экономики США. Для американской экономики этот показатель очень важен, так как он характеризует экономическое состояние самой «потребительской страны мира».