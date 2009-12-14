США. В ноябре-2009 объем розничных продаж вырос на 1,3%

10:47, 14 декабря 2009
Разное
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США. В ноябре 2009 года объем розничных продаж в США   вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Розничные продажи без учета автомобилей за ноябрь 2009 года выросли на 1,2% по сравнению с ноябрем предыдущим годом. 

Комментарий. Такой рост розничных продаж оказался значительно больше, чем ожидали аналитики, поэтому он в очередной раз заставил говорить мировую элиту о возрождении экономики США. Для американской экономики этот показатель очень важен, так как он характеризует экономическое состояние самой «потребительской страны мира». 

 

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