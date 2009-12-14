США. В ноябре-2009 индекс импортных цен вырос на 1,7%

США. В ноябре 2009 года индекс импортных цен в США вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот индекс вырос на 3,7%.

Комментария. Раньше этот рост рассматривался бы как отрицательный фактор. Но в условиях роста розничных продаж в США, рост цен на импортные товары только стимулирует мировых экспортеров.