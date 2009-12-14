США. В декабре индекс потребительского доверия Университета Мичиган вырос до 73,4 пунктов
10:50, 14 декабря 2009Разное
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США. В декабре индекс потребительского доверия Университета Мичиган повысился до 73,4 пунктов с 67,4 пунктов в предыдущем месяце.
Комментарий. Последние положительные новости вернули доверие американского бизнеса. Очень бы хотелось, чтобы это доверие подтвердилось бы успешными результатами работы американской экономики в следующем году.
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