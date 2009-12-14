Великобритания. В ноябре-2009 индекс цен производителей вырос 0,1%

Великобритания. В ноябре 2009 года индекс цен производителей на входе вырос 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот индекс вырос на 4%.

Комментарий. Небольшой рост цен производителей в конце года, это в целом, положительный результат, чем резкие изменения цен. Английская экономика имеет неплохой задел для работы в следующем году.