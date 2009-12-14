Россия. В ІІІ кв.-2009 ВВП упал на 8,9%

Россия. В третьем квартале 2009 года ВВП РФ упал на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года ВВП РФ упал на 9,9%.

Комментарий. Чрезмерная зависимость экономики страны от экспорта нефти и природного газа, не позволила экономике России показать рост, как это было в Китае и Индии. Все больше аналитиков считают, что БРИК, надо рассматривать, как БИК без Р- Россия.