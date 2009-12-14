Россия. В ІІІ кв.-2009 ВВП упал на 8,9%
10:54, 14 декабря 2009Разное
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Россия. В третьем квартале 2009 года ВВП РФ упал на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года ВВП РФ упал на 9,9%.
Комментарий. Чрезмерная зависимость экономики страны от экспорта нефти и природного газа, не позволила экономике России показать рост, как это было в Китае и Индии. Все больше аналитиков считают, что БРИК, надо рассматривать, как БИК без Р- Россия.
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