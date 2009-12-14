Украина. В январе-ноябре-2009 МГОК и ОГОК снизили выпуск марганцевого концентрата
10:56, 14 декабря 2009Разное
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Украина. В январе-ноябре 2009 года Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты суммарно сократили выпуск марганцевого концентрата на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Комментарий. Существенное снижение производства металла в начале года не позволило восстановить объемы добычи марганцевого концентра на прежнем уровне.
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