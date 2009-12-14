Анонс на 14 декабря

10-00 Начнется заседание Согласительного совет ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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12.30 - Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в презентации логотипа Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Презентация состоится на Михайловской площади.

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13-00 - Премьер-министр Украины Юлия тимошенко встретится с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. Место проведения: клуб Кабинета министров Украины, ул. Институтская,7.

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10-00 - Под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко состоится итоговое заседание по результатам внедрения в Украине в 2009 году совместного со Всемирным банком проекта «Развитие городской инфраструктуры». В ходе заседания планируется подписать субкредитные соглашения с коммунальными предприятиями городов: Славянск, Харьков, Балта, Черкассы и Дрогобыч (ул. Димитрова 24, большой конференц-зал МинЖКХ, 1 этаж).

12-20 - пресс-конференция при участии: Алексея Кучеренко, министра по вопросам ЖКХ Украины; Мартина Кайзера, директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы, регион Европы и Средней Азии; Стефана Гуллгрена, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Украине; Мирьи Петерсен, координатора программ Шведского агентства международного развития; Симы Манги, руководителя Проекта Всемирного банка (там же).

***10-30 - Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, посвященный подведению итогов расследований на рынке фармацевтики. Во время мероприятия и.о.председателя Комитета обнародует полный список привлеченных к ответственности фармацевтических компаний, завышавших цены на медикаменты в период пандемии гриппа. Также А.Мельниченко расскажет об обстоятельствах и результатах этих дел (ул. Урицкого, 45, 4-й этаж, зал заседаний). Нужна аккредитация.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совет ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - При инициативе Коммуникационной группы ESG состоится круглый стол на тему: «Бюджет - 2010: запланированная катастрофа украинского АПК?». Участники: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации; Сергей Чекашкин, зам.председателя ГНАУ; Анатолий Кинах, президент УСПП; Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Владимир Демчак, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации; Евгений Ленг, ген.директор ООО «Укрзернопром Агро»; Владимир Лапа, представитель Украинского клуба аграрного бизнеса (секционный зал НАНУ, ул. Владимирская, 55, 3-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны 044 489 0997, (067) 693 4575, inform@esg.ua до 18-00 11 декабря.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Хранилище ядерных отходов в подарок украинцам». Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №5050 о строительстве хранилища ядерных отходов на территории Киевской области. В хранилище планируется свозить радиоактивные отходы с атомных станций Украины. Во время пресс-конференции будет объявлено об акции протеста, которая состоится 17 декабря возле Верховной Рады. Участники: председатель Партии Зеленых Украины Татьяна Кондратюк эксперты ООН и независимых экологических организаций Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: „Почему Украина не использует собственные газовые месторождения?” К участию приглашене: Валерий Асадчев – председатель Полтавской областной государственной администрации; Инна Богословская - экс- глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-30 - Состоится общественное обсуждение Концепции развития электронного правительства в Украине (клуб КМУ, ул. Институтская, 7).

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15-00 - Круглый стол на тему: «Реформирование и развитие угольной отрасли Украины в 2010 г.». Организатор - парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд).

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19-00 - Состоится торжественная презентация официального логотипа турнира УЕФА «Евро-2012». В мероприятии примет участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. В программе: концерт звезд современного шоу-бизнеса, уникальное лазерное шоу, праздничный фейерверк (Майдан Незалежности).