Турчинов: Заявление Ющенко о роспуске ВР - «нездоровая фантазия»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ называет «нездоровой фантазией» заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о намерении распустить парламент через сто дней, если народные депутаты не примут предложенный им проект Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время брифинга в Верховной Раде.

«Это нездоровые фантазии человека, который понимает фактически, что его власть уже завершилась», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Президент Украины, находясь на своем посту, не смог реализовать антиконституционные намерения, поскольку демократические силы не позволяли ему этого сделать.

Он также выразил надежду, что без должности В.ЮЩЕНКО будет продолжать оставаться законопослушным человеком.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что распустит Верховную Раду, если она не примет новую Конституцию на протяжении 100 дней со дня внесения ее проекта в парламент.