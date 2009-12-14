Турчинов просит отложить закон о госзакупках

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ призывает Верховную Раду не принимать на этой неделе в целом законопроект о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам А.ТУРЧИНОВА, необходимо, чтобы парламент принял этот законопроект во втором чтении и направил на третье чтение с тем, чтобы ряд норм данного законопроекта обсудить с общественными организациями для усовершенствования.

В ответ первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ назвал такую позицию странной. По его словам, у правительства, которое внесло на рассмотрение парламента данный законопроект, было достаточно времени для того, чтобы провести соответствующие обсуждения, в том числе с общественными организациями.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, возникает вопрос: «Почему это не было сделано?». Он не исключает, что правительству «удобно работать без закона».