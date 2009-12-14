В Киеве презентовали логотип Евро-2012

Сегодня в Киеве состоялась презентация логотипа Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась на Михайловской площади.

Логотип представляет собой футбольный мяч и два цветка.

На презентации присутствовали президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, высокопоставленные должностные лица Польши и Украины.

Также был презентован лозунг чемпионата - “Творим историю вместе”.

После окончания церемонии презентации В.ЮЩЕНКО поздравил всех с тем, что Украина на данный момент удачно выполняет работу по подготовке проведения финальной части Евро-2012. «Поздравляю вас с этой победой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО выразила удовлетворение тем, что, несмотря на внутренние политические и экономические проблемы, за последние полтора года Украина смогла продемонстрировать весомые результаты подготовки своих объектов к Евро-2012.

«Я хочу пожелать красивого проведения чемпионата и, конечно же, исторических побед», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что для Украины это уникальная возможность для развития своей спортивной, культурной и туристической инфраструктуры.

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, выступая на церемонии, отметил, что представление символа и лозунга Евро-2012 в центре Киева станет “выдающейся вехой по подготовке не только к чемпионату Европы по футболу, но и к широкомасштабной презентации самобытной культурологической палитры колыбели славянской цивилизации”.

Г.СУРКИС напомнил о решении УЕФА, что городами, которые будут принимать чемпионат в Украине, официально утверждены Киев, Донецк, Львов и Харьков, а также о том, что финальный поединок Евро-2012 пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

Он поблагодарил европейских футбольных функционеров и лично президента УЕФА М.ПЛАТИНИ. “От имени миллионов украинских болельщиков я хочу еще раз поблагодарить Европейский футбольный союз в лице М.ПЛАТИНИ за то, что мы смогли совместно преодолеть испытания сложной дистанции на пути к взлелеянной мечте”, - отметил Г.СУРКИС.

По его словам, сегодня Украина вступает в новую фазу приближения к главному футбольному празднику – Евро-2012.