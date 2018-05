Главное на 14 декабря (день)

Хроника дня

***

КМУне будет вносить на рассмотрение ВР проект Госбюджета-2010; Дубай одолжил 10 млрд. долл. для погашения долгов Dubai World; КМУ одобрил концепцию создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов; в Киеве прошла презентоция логотипа Евро-2012

Бюджет: Правительство не будет вносить на рассмотрение парламента проект Госбюджета на 2010 год Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не будет вносить на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, парламент более двух месяцев не рассматривал проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что пока правительство не получит заключение Бюджетного комитета по этого документу, оно не видит смысла во внесении в парламент нового проекта Госбюджета.

По его словам, правительство не против того, чтобы в проекте бюджета на 2010 год были предусмотрены дополнительные расходы, но лишь в том случае, если будут предложены и статьи, которые будут покрывать эти расходы.

Первый вице-премьер заметил, что нельзя улучшать Госбюджет без обеспечения необходимых на это расходов.

В ответ председательствующий на заседании Согласительного совета первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ, обращаясь к А.ТУРЧИНОВУ, сказал: «Соблюдайте конституционные положения и не делайте из этого политику».

Он отметил, что парламент принял постановление, в котором четко указано, по каким трем направлениям должно работать правительство во время доработки проекта Госбюджета на 2010 год.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в первую очередь, речь идет о приведении ряда статей бюджета в соответствие с действующим в настоящее время Бюджетным кодексом, а также об исключении из проекта бюджета норм, предусматривающих внесение изменений в законы.

Кроме того, он напомнил, что правительство при доработке бюджета-2010 должно учесть изменения к законодательству в части повышения социальных стандартов.

В свою очередь, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ отметил, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что Госбюджет на 2010 год до сих пор не принят. По словам И.ПОПОВА, нельзя исключить того, правительство «хочет работать в ручном режиме, распределяя поступления и расходы».

Фондовый рынок: «Нортима» требует вернуть 400 млн. грн. гарантии за конкурс по ОПЗ

ООО «Нортима» (Украина) требует возвращения 400 млн. грн., перечисленных в качестве гарантии для участия в конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОАО «ОПЗ»). Об этом говорится в судебном иске ООО «Нортима» к Фонду государственного имущества Украины и Государственному казначейству Украины, копией которого располагает УНИАН. Иск направлен в Хозяйственный суд Киева.

В частности, в иске отмечается, что, кроме суммы конкурсной гарантии, истец требует от ответчиков уплаты процентов при пользовании денежными средствами и процентов за нарушение денежного обязательства.

Общая сумма требований «Нортима» составляет 403,149 млн. грн. Слушания по делу назначены на 23 декабря 2009 года.

ООО «Нортима» считает незаконным решение комиссии относительно непризнания ее победителем конкурса по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ» и заявляет о намерении также обратиться в суд с соответствующим иском. В том числе, относительно обязательства ФГИУ заключить с ООО «Нортима» договор купли-продажи пакета акций как с победителем конкурса.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября этого года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что пакет, по мнению ФГИУ, был продан по заниженной цене.

После этого Фонд государственного имущества Украины своим приказом утвердил протокол заседания конкурсной комиссии по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ». В частности, в п.2 этого приказа говорится о возвращении участникам конкурсной гарантии.

При этом, как отмечается в документе, денежные средства в размере 400 млн. грн. на счет ООО «Нортима» не поступили.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Финансы: Эмират Дубай получил от другого эмирата ОАЭ - Абу-Даби $10 миллиардов для погашения долга конгломерата Dubai World по исламским облигациям на $4,1 миллиарда в понедельник.

Остальную часть суммы Dubai World, попросивший кредиторов о реструктуризации долга на $26 миллиардов, использует на погашение своих обязательств до конца апреля 2010 года.

"Сегодня мы намерены заверить инвесторов, финансовых и торговых кредиторов, работников и наших граждан в том, что наше правительство будет всегда действовать в соответствии рыночными принципами и принятым международным финансовым опытом", - говорится в заявлении шейха Ахмеда бин Саида аль-Мактума.

Проблемы Dubai World, вызванные падением цен на недвижимость, вызвали легкую панику на мировых рынках в конце ноября и пошатнули веру в Дубай как региональный финансовый и деловой центр. Помощь со стороны Абу-Даби пришла неожиданно - до сих пор Дубай обсуждал другие варианты выхода из ситуации.

"Дубай остается и будет оставаться сильным и полным жизни глобальным финансовым центром. Наши лучшие дни еще впереди", - заявил шейх.

Абу-Даби является крупнейшим и главным нефтедобывающим эмиратом в ОАЭ, сообщает Рейтер.

Citigroup почти договорилась о выкупе долга у государства

Американская финансовая группа Citigroup близка к заключению соглашения с властями США, которое позволит ей вернуть государству деньги, полученные в рамках программы спасения финансового сектора, сообщили в воскресенье несколько изданий.

Газета New York Times сообщила, что руководство Citigroup намерено получить около $18 миллиардов в результате продажи акций банка.

По данным газеты, Citigroup с разрешения регуляторов планирует выкупить у американского правительства привилегированные акции на сумму не менее $20 миллиардов. Citigroup также собирается выйти из федеральной программы страхования проблемных активов в недвижимости и по кредитным картам на сумму около $250 миллиардов, написала New York Times.

Как пишет газета, руководство Citigroup может объявить о планах уже в понедельник.

Она также сообщила, что министерство финансов США хочет продать институциональным инвесторам свою долю примерно в 34 процента акций банка в несколько этапов в течение следующих месяцев.

Переговоры между Citigroup и властями идут уже достаточно давно. Неделей ранее источники говорили Рейтер, что Citigroup и правительство не могли договориться о сумме, которую банку необходимо найти для возврата налогоплательщикам.

В последние дни в переговорах наметился некоторый прогресс, и Citigroup надеется, что в скором времени объявит о соглашении, сказал информированный источник.

Citigroup отказалась от комментариев.

Банк стремится как можно быстрее вернуть долг государству, что снимет с него ограничения на суммы выплат топ-менеджменту.

В прошлом году Citigroup взяла в долг $45 миллиардов в рамках программы TARP. В 2009 году Белый дом согласился конвертировать $25 миллиардов этих средств в обыкновенные акции Citigroup, в результате чего у него на руках оказалось 34 процента акций.

Газета Wall Street Journal также сообщила в воскресенье со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что банк близок к достижению соглашения, которое позволит ему вернуть только часть одолженных средств.

По ее данным, обсуждаемый договор позволит Citigroup получить более $10 миллиардов в результате выпуска обыкновенных акций, которые пойдут на погашение части долга перед государством.

На минувшей неделе Bank of America Corp продал акции на сумму $19,3 миллиарда, чтобы погасить задолженность перед Минфином. В среду он объявил, что полностью рассчитался с долгами по TARP, достигавшими $45 миллиардов. В июне крупнейшие американские инвестбанки, включая Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley вернули государству кредиты, взятые в разгар финансового кризиса.

Евро-2012: В Киеве презентовали логотип Евро-2012 Сегодня в Киеве состоялась презентация логотипа Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась на Михайловской площади.

Логотип представляет собой футбольный мяч и два цветка.

На презентации присутствовали президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, высокопоставленные должностные лица Польши и Украины.

Также был презентован лозунг чемпионата - “Творим историю вместе”.

После окончания церемонии презентации В.ЮЩЕНКО поздравил всех с тем, что Украина на данный момент удачно выполняет работу по подготовке проведения финальной части Евро-2012. «Поздравляю вас с этой победой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО выразила удовлетворение тем, что, несмотря на внутренние политические и экономические проблемы, за последние полтора года Украина смогла продемонстрировать весомые результаты подготовки своих объектов к Евро-2012.

«Я хочу пожелать красивого проведения чемпионата и, конечно же, исторических побед», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что для Украины это уникальная возможность для развития своей спортивной, культурной и туристической инфраструктуры.

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, выступая на церемонии, отметил, что представление символа и лозунга Евро-2012 в центре Киева станет “выдающейся вехой по подготовке не только к чемпионату Европы по футболу, но и к широкомасштабной презентации самобытной культурологической палитры колыбели славянской цивилизации”.

Г.СУРКИС напомнил о решении УЕФА, что городами, которые будут принимать чемпионат в Украине, официально утверждены Киев, Донецк, Львов и Харьков, а также о том, что финальный поединок Евро-2012 пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

Он поблагодарил европейских футбольных функционеров и лично президента УЕФА М.ПЛАТИНИ. “От имени миллионов украинских болельщиков я хочу еще раз поблагодарить Европейский футбольный союз в лице М.ПЛАТИНИ за то, что мы смогли совместно преодолеть испытания сложной дистанции на пути к взлелеянной мечте”, - отметил Г.СУРКИС.

По его словам, сегодня Украина вступает в новую фазу приближения к главному футбольному празднику – Евро-2012.

До середины февраля средств на подготовку Украины к Евро-2012 достаточно - Тимошенко

До середины февраля в Украине средств для подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу-2012 достаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов во Львове заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«До середины февраля у нас есть финансовый ресурс, и мы будем делать все, чтобы Евро-2012 финансировалось. А после февраля у нас уже будут открыты все возможности для финансирования. Будут отозваны все вето и страна будет жить и развиваться стабильно и нормально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, не возникнет ли проблем с финансированием во время подготовки в Евро-2012 в результате ветирования Президентом закона.

ТЭК: КМУ одобрил концепцию создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов

Кабинет министров Украины утвердил концепцию создания в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов на период до 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО, подписано соответствующее правительственное распоряжение от 8 декабря.

В частности, концепция предусматривает создание минимальных запасов, которые с учетом объема собственной добычи нефти гарантируют наличие 90-дневного объема внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов. Это повысит уровень энергетической безопасности государства путем создания эффективной системы защиты национальной экономики от уменьшения объема поставок нефти и нефтепродуктов или их прекращения.

Необходимость создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов объясняется зависимостью национальной экономики от импорта энергоносителей. В документе поясняется, что в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов, потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10 дней за счет собственной добычи и имеющихся резервов.

При этом в сообщении отмечено, что интеграция Украины в Европейское сообщество также обусловливает необходимость создания минимальных запасов в соответствии с директивами Европейского Союза и с учетом практики государств - членов ЕС.

Как отмечается в концепции, на первом этапе ее реализации, который составляет от 1 до 2 лет, принимаются необходимые нормативно-правовые акты, определяется орган исполнительной власти по управлению процессом создания, хранения, обновления и использования минимальных запасов, проводится технический аудит хранилищ нефти и нефтепродуктов, а также создается система статистической отчетности.

На втором этапе, который составляет 9 - 10 лет, происходит процесс накопления минимальных запасов.

Документом предусматривается обеспечение ежегодного роста объемов хранения нефти и нефтепродуктов на уровне не менее 9 - 10-ти дневного объема внутреннего потребления. Объем накопления нефти и нефтепродуктов на соответствующий год изменяется по решению Кабинета министров Украины.

Как сообщалось, в январе 2009 года Минтопэнерго опубликовало проект концепции создания стратегических запасов топлива до 2020 года. В ценах начала текущего года прогнозный объем необходимых инвестиций для реализации таких инициатив превышал 23 млрд. грн.

Согласно документу, первый этап реализации программы (один-два года) предусматривал принятие необходимых нормативно-правовых актов, а также создание государственного органа по управлению запасами. В течение этого периода должны быть проведены технический аудит хранилищ нефти и нефтепродуктов и разработана система статистической отчетности.

В ходе второго этапа (9-10 лет) планируется создать сам резерв. При этом проект предполагает ежегодно обеспечивать рост объемов запасов нефти и нефтепродуктов на 9-10 суток.

На третьем этапе, после создания 90-дневного запаса, будет осуществляться управление процессом функционирования и обновления минимальных запасов.

В материалах Минтопэнерго также отмечалось, что, согласно ориентировочной оценке существующих емкостей для хранения сырой нефти и нефтепродуктов, в настоящее время объем доступных емкостей составляет 4,3 млн. тонн, из которых пригодны для использования не более 2,0-2,3 млн. тонн. Таким образом, в течение 10 лет необходимо дополнительно построить хранилища общей емкостью 2,0-2,05 млн. тонн. При этом инфраструктура емкостей должна быть разветвленной и равномерно охватывать территорию страны, отмечалось в проекте концепции.

Ранее Украина предпринимала попытки по формированию стабилизационного запаса нефтепродуктов. В начале 2007 года Наблюдательный совет ОАО "Укртранснафта" разрешил правлению компании осуществлять комплекс мер, направленных на формирование таких резервов. Указанный запас предполагалось использовать для проведения товарных интервенций на рынке нефтепродуктов с целью предотвращения резкого увеличения цен на них. Предполагалось создание компанией 5-10-дневного стабилизационного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.

Транзит российского газа по территории Украины в январе-ноябре 2009 года упал на 22,7 процента по сравнению с таким же периодом 2008 года, сообщает Государственный комитет статистики страны.

Госкомстат традиционно не сообщает об объемах прокачанного через Украину газа.

В январе-октябре транзит газа через Украину в Европу упал на 26,3 процента, в январе-сентябре - на 29,9 процента.

Госкомстат не называет причины падения транспортировки, однако ранее аналитики и российский Газпром говорили о сокращении потребления топлива в Европе из-за экономического кризиса как основной причине падения транзита.

По территории Украины проходит около 80 процентов всего российского газового экспорта в западном направлении. (Рейтер)

АПК: Тимошенко обещает, что до конца года украинцам выдадут 1 млн. государственных актов землепользования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца года гражданам Украины выдадут 1 млн. государственных актов землепользования. На этом она акцентировала в воскресенье во время торжественной церемонии вручения государственных актов на право собственности на земельные участки жителям сел Зубра и Солонка Пустомитовского района и села Лагодив Перемишлянского района в рамках рабочей поездки на Львовщину.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодня во Львовской области земельные акты выданы свыше 2 тыс. людей.

Премьер-министр отметила, что всего планируется выдать 6,5 млн. актов землепользования. При этом она в который раз напомнила, что все акты землепользования выдаются бесплатно.

По ее словам, «со стороны других политических сил оказывается безумное сопротивление этому процессу, в частности, со стороны тех чиновников, которые раньше брали за это взятки».

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что в дальнейшем процесс выдачи актов будет происходить намного быстрее, поскольку «правительству удалось ликвидировать коррупционные схемы, которые были разработаны еще прошлой властью и применялись в Украине на протяжении многих лет».

Тендеры: Турчинов призывает ВР не голосовать на этой неделе в целом законопроект о государственных закупках

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ призывает Верховную Раду не голосовать на этой неделе в целом законопроект о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам А.ТУРЧИНОВА, необходимо, чтобы парламент принял этот законопроект во втором чтении и направил на третье чтение с тем, чтобы ряд норм данного законопроекта обсудить с общественными организациями для усовершенствования.

В ответ первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ назвал такую позицию странной. По его словам, у правительства, которое внесло на рассмотрение парламента данный законопроект, было достаточно времени для того, чтобы провести соответствующие обсуждения, в том числе с общественными организациями.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, возникает вопрос: «Почему это не было сделано?». Он не исключает, что правительству «удобно работать без закона».

ЖКХ: Водоканалы 5-ти городов Украины получат 24,8 млн. долл. кредита ВБ

Сегодня руководители водоканалов Славянска, Харькова, Балты, Черкасс и Дрогобыча подписали субкредитные соглашения с Всемирным банком (ВБ) на общую сумму 24,8 млн. долл. из открытого компонента проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня в ходе итогового заседания по результатам внедрения в Украине в 2009 году совместного с Всемирным банком проекта «Развитие городской инфраструктуры».

По словам министра, из общей суммы Харьков получит 5,44 млн. долл., Славянск – 3,9 млн. долл., Балта – 1,46 млн. долл., Черкассы – 10,88 млн. долл. и Дрогобыч – 3,13 млн. долл.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что подготовлены проекты на участие в открытом компоненте проекта ВБ коммунальных предприятий Краснодона и Кременчуга на общую сумму 11,7 млн. долл., Вознесенска и Новоград-Волынского – на 6 млн. долл., Борисполя и Ивано-Франковска – на 11,8 млн. долл.

Министр напомнил, что на сегодняшний день реализуются ряд проектов водоканалами Одессы, Чернигова, Калуша и Коломыи на 3,2 млн. долл. из общей суммы 30,3 млн. долл.

Также А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что Всемирный банк готов рассматривать увеличение суммы проекта со 140 до 200 млн. долл. после того, как будут заключены соглашения с водоканалами городов на сумму, составляющую более 50% средств. Он отметил, что министерство будет готово к переговорам с Всемирным банком по этому вопросу в феврале-марте 2010 года.

В ходе подписания соглашений представители городов, участвующих в проекте Всемирного банка, отметили, что внедрение данных проектов позволит значительно сократить потери электроэнергии, снизить себестоимость производства воды и, не повышая тарифов, увеличить рентабельность водоканалов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля т.г. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. по модернизации систем водоснабжения и водоотвода, а также внедрению энергосбережения в Украине.

Проект, направленный на финансирование реабилитации систем водоснабжения, водоотвода, энергосбережения и повышения эффективности работы коммунальных предприятий, начался в Одессе, Чернигове и Ивано-Франковске на общую сумму 57,5 млн. долл. (закрытый компонент проекта). Около 20 городов конкурировали между собой за право получить финансирование из открытого компонента проекта на 80,5 млн. долл.

Министр ЖКХ А.КУЧЕРЕНКО отметил, что этот проект продвигался 3,5 года. Три города получили возможность взять «длинные деньги» под около 4% годовых на 17 лет с 5-летним льготным периодом (выплата только процентов по кредиту). Кредитные средства предоставлены городам под гарантии правительства. Планируется, что окупаемость проекта составит 3-4 года.

Министр не уточнил, приведет ли выполнение проекта к снижению тарифов на коммунальные услуги, однако добавил, что он даст возможность уменьшить потери энергии с 50% до 15%, а воды – с 60% до 20%, соответственно, снизится себестоимость производства воды и электроэнергии.

В свою очередь, директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы МБРР Мартин РАЙЗЕР отметил, что потенциальная экономия энергии в результате замены энергоемких насосов для страны составит 1-1,75 млрд. кВт/ч, что равняется около 50 млн. долл. в год.

Он заверил, что ВБ будет контролировать использование средств и ожидает возврата инвестиций.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что если в этом году удастся освоить более трети кредита, то ВБ готов увеличить кредитную линию до 400 млн. долл.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.