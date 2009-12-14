Украина сократила импорт лекарств на 20%

Украина в течение января-октября т.г. сократила импорт фармацевтической продукции на 20,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1 млрд. 611 млн. 359,4 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период уменьшился на 7% - до 113 млн. 422,9 тыс. долл.

Импорт эфирных масел и косметических препаратов уменьшился на 25,7% - до 538 млн. 269,1 тыс. долл., экспорт увеличился на 33,1% - до 158 млн. 508,8 тыс. долл.

Импорт мыла и моющих средств за указанный период уменьшился на 14,3% - до 305 млн. 157,7 тыс. долл., экспорт сократился на 14,7% - до 67 млн. 895,4 тыс. долл.