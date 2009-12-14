ПАСЕ: Украина не выполняет свои обязательства

Мониторинговый комитет ПАСЕ выражает обеспокоенность в отношении выполнения Украиной обязательств по борьбе с коррупцией, взятых при вступлении в Совет Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом говорится в заявлении докладчика Мониторингового комитета ПАСЕ Ренаты ВОЛЬВЕНД по результатам ее визита в Украину 7-8 декабря.

Она, в частности, выразила обеспокоенность по вопросу соблюдения и действия антикоррупционного пакета законов: “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения” и “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений”.

Речь идет о конституционном представлении пленума Верховного Суда Украины по конституционности этих антикоррупционных законов, в частности, положения о запрещении внебюджетного финансирования органов государственной власти, установленного Законом “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”.

Р.ВОЛЬВЕНД отметила, что указанное ограничение является одним из основных в системе предотвращения и противодействия коррупции.

В то же время докладчик призвала Украину обеспечить надлежащее финансирование органов судебной власти.