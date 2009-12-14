Главное на 14 декабря (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9845/7,9995, к 12:00 цены снизились до 7,9815/7,9885. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9795/7,9870.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2657/0,2663, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2658/0,2662. К закрытию цены понизились до 0,2655/0,2658. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1000 (+0,0999).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4600/1,4680. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7035/11,7275, к 12:00 цены ушли вниз – 11,7010/11,7150. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 11,6875/11,6995.

Убытки украинских банков по итогам января-ноября текущего года составили 27,635 млрд. грн. (за 10 месяцев – 23,6 млрд. грн.) против прибыли 10,1 млрд. грн. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Наибольший удельный вес в структуре расходов продолжают занимать отчисления в резервы под активные операции банков, которые сравнительно с соответствующим

периодом прошлого года выросли в 3,6 раза и на 1 декабря 2009 года составляли

64 млрд. грн. (40% расходов)», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходы банков за 11 месяцев 2009 года, сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 24,6% и составили 131,4 млрд. грн., расходы - выросли на 62,1% - до 159,1 млрд. грн.

«Родовид Банк» увеличил уставный капитал на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для выплаты вкладов физлицам-вкладчикам «Укрпромбанка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, банк получил все регистрационные документы относительно дополнительной капитализации банка с участием государства.

В оплату стоимости акций от государства поступили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в полном объеме на сумму 5,6 млрд. грн.

В результате выкупа ОВГЗ по состоянию на 14 декабря 2009 года от Национального банка Украины в «Родовид Банк» поступило 2 млрд. грн., что позволяет осуществлять выплаты вкладов физических лиц в полном соответствии с платежным календарем.

Новости ТЭК

Украина в январе-октябре 2009 года сократила импорт природного газа на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 6 млрд. 312,938 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-октябре т.г. составил 17,6% от общего объема импорта.

Экспорт природного газа за отчетный период увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 417,9 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-октябре т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 45%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 242,364 млн. долл. Объем импорта нефти по итогам 10 месяцев т.г. составил 6,2% от общего объема импорта.

Транзит природного газа по территории Украины в январе-ноябре 2009 года сократился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, транзит нефти по территории Украины в январе-ноябре т.г. сократился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины за отчетный период сократилась на 4,7%, газа – на 23,2%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА подписать Протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на официальном Интернет-портале Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что 18 декабря в Загребе во время заседания Совета министров ЕС будет принято положительное решение относительно присоединения Украины к договору об Энергетическом содружестве.

Сельское хозяйство

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) приостановила возмещение экспортерам зерна налога на добавленную стоимость (НДС) через Аграрный фонд.

Об этом УНИАН сообщил участник рынка.

«Возмещение НДС экспортерам зерна по схеме – зерно-НДС через Аграрный фонд сейчас не осуществляется», - сообщил он.

Приватизация

Киевский хозяйственный суд частично удовлетворил иск участника конкурса по продаже госпакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" - ООО "Фрунзе-Флора", обязав Фонд государственного имущества (ФГИ) возвратить компании конкурсную гарантию в размере 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

В то же время, по информации ФГИ, суд не удовлетворил требование истца о выплате дополнительной суммы в виде штрафа.

В пресс-службе также сообщили, что решение о необходимости оспорить данное судебное постановление в апеляционной инстанции Фонд примет после того, как будет получено официальное решение суда и проведен его анализ.

Как сообщал УНИАН, еще один участник конкурса по ОПЗ – ООО «Нортима» также обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором требует возвращения 400 млн. грн., перечисленных в качестве гарантии для участия в конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОАО «ОПЗ»).

Кроме суммы конкурсной гарантии истец требует от ответчиков уплаты процентов при пользовании денежными средствами и процентов за нарушение денежного обязательства. Общая сумма требований «Нортима» составляет 403,149 млн. грн.

(УНИАН)