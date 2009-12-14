Тимошенко: доллар будет стоить 6 грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что завышенный межвалютный курс гривня-доллар удерживается искусственно.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом глава правительства заявила сегодня во время рабочей поездки в Васильков.

«Курс удерживается искусственно, он не базируется на макроэкономике. Пока что, не имея влияния на Нацбанк и Генеральную прокуратуру, я повлиять на этот процесс не могу, но после выборов мы сможем сделать это за считанные месяцы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также отметила, что после изменения руководства НБУ курс гривни по отношению к доллару можно будет установить в пределах 6 грн./долл.: «Это значит, что мы вернем и пенсиям, и зарплатам совсем другую стоимость в долларовом вычислении. Это значит, что цены могут стать на место».