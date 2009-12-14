Анонс на 15 декабря

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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В Минрегионстрое под председательством министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды состоится совещание по вопросу о состоянии сохранения достопримечательностей архитектуры в охранных зонах города Киева.

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Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 грудня Рішення у справі за конституційним зверненням приватного підприємства «Автосервіс» щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України.

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Пресс-конференция на тему: "Законодательное обеспечение подготовки украинских гостиниц к Евро-2012". Участники: Ольга Соколова, первый зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Украины; Евгений Самарцев, председатель национального общественного совета по туризму и курортах.

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Начнется брифинг председателя Всеукраинского союза сельхозпредприятий Юрия Карасика на тему: “Работа АПК в условиях кризиса, мероприятия по стабильной работе сельхозпредприятий, законодательные и другие инициативы ВССП”.

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Состоится съезд Комитета спасения бизнеса. В работе съезда примут участие перевозчики Киева, ассоциация малых архитектурных форм (МАФ), ассоциация работодателей, представители рынков Киева и др. Всего ожидается участие предпринимателей 10 разных сфер бизнеса.

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Пресс-конференция на тему: "Единое экономическое пространство и внешнеполитический вектор развития Украины после президентских выборов: электоральные ожидания и преимущества". Участники: директор "Нью имидж маркетинг групп" (г. Харьков) Олег Синаюк, эксперт-социолог Дмитрий Громаков.

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Круглый стол на тему: «Ситуация на рынке IT-ритейла: тенденции и прогнозы на 2010 год». Организатор - компания «Рубин», эксклюзивный поставщик совместимых расходных материалов ТМ CоlоrWay в Украину.

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Пресс-конференция вице-президента "Евраз Групп" Алексея Агуреева на тему: "Итоги работы предприятий "Евраз Групп" в Украине за 2 года".

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Пресс-конференция на тему: «Украинские урановые месторождения - предмет политического торга или национальной безопасности?» Участники: Юрий Костенко, член парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности; Василий Котко, глава Ассоциации «Энергорынок»; Михаил Ватагин, эксперт энергетического рынка.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Банки начали выпуск EMV карт Visa с чип-модулем Pectoral". Организаторы: ООО «Предприятие «Пластик Карта» и международная платежная система Visa. Участники: Жан-Марк Тонти, генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ; Константин Куклев, генеральный директор ООО «Предприятие «Пластик Карта»; Александр Карпов, директор Украинской Межбанковской ассоциации членов платежных систем; Александр Кучменко, председатель Правления ПАО КБ «Евробанк»; Виктор Леонидов, председатель Правления ОАО "Кредитпромбанк" издания (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям с 13-00.

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Пресс-конференция на тему "Строительство корветов на ГАХК "Черноморский судостроительный завод" позволит восстанвоить в Украине военное кораблестроение", посвященная результатам конкурса на строительство серии кораблей класса "корвет" для ВМФ Украины. Участники: директор департамента разработок и закупки вооружений и военной техники МО Украины Владимир Грек; директор КП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" Евгений Борисов; исполнительный директор ЗАО "Смарт-холдинг" Алексей Кузнецов; директор ГАХК "Черноморский судостроительный завод" Дмитрий Мордовенко.

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Пресс-конференция на тему: "Проблемы пассажирского автомобильного транспорта Украины и пути их решения". Организатор - забастовочный комитет работников пассажирского автотранспорта. Приглашены: Сергей Пачесюк, председатель забастовочного комитета работников пассажирского автомобильного транспорта; Виталий Арефьев, член забастовочного комитета от Киевской области, председатель совета Ассоциации «Автоперевозчики Киевщины»; Георгий Каплан, член забастовочного комитета от Донецкой области, председатель правления ОАО «Мариуполь-АВТО»; Юрий Киреев, член забастовочного комитета от Полтавской области, председатель наблюдательного совета ОАО «Кременчугское АТП 15347» и др.

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Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

(УНИАН)