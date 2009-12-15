Елки в этом году подорожают

18 декабря в Киеве начнется продажа натуральных елок. Их можно будет приобрести на 144 торговых базарах по продаже елочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По сравнению с прошлым годом цены на елочную продукцию выросли на 10%.

В этом году гослесхозы предлагают натуральные сосны высотой до 1 м по цене от 15 до 35 грн., от 1 до 2 м – 24-50 грн., от 2 м до 5 м - по цене от 30 до 470 грн.

Натуральные елки высотой до 1 м рекомендованы к продаже по цене от 26 до 36 грн., от 1 до 2 м - 39 до 52 грн., от 2 до 5 м - по цене от 158 до 600 грн.

Новогодние елки, высота которых превышает 5 м, будут отпускаться с надбавкой от 100 до 300 грн. за погонный метр.

Согласно рекомендациям столичной власти, наценка на натуральную елочную продукцию должна составлять не выше 30% к оптовой цене.