Госдеп США намерен поднять стоимость виз

Госдепартамент США внес предложение увеличить консульский сбор для неиммиграционных виз в США до 140 долларов, сообщает k2kapital.

"В соответствии с внесенным предложением заявители на все категории виз, включая Б-1/Б-2 (туристические и бизнес-визы), а также за студенческие визы и визы для участников программ обменов будет взиматься в сумме 140 долларов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Госдепартамент отмечает, что увеличение консульского сбора вызвано необходимостью покрыть растущую стоимость оформления неиммиграционных виз.

В заявлении отмечается, что нынешний размер консульского сбора, составляющий 131 доллара, ниже, чем фактически существующая в настоящее время стоимость расходов на оформление визы.

Для некоторых категорий граждан предполагается еще более повысить стоимость консульского сбора.