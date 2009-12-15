ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нафтогаз» проедает казначейский счет», в котором пишет - по данным НБУ, остаток на едином казначейском счете, по состоянию на начало декабря, составил всего 3,3 млрд. грн. Это - минимум за последние четыре года. Одной из причин столь малого как для ноября остатка правительственных средств на счете является очередной платеж «Газпрому» за импортируемый газ. Минфин уже второй месяц подряд расплачивается за газ «из своего кармана»…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/naftogaz-proedaet-kaznachejskij-schet-135272/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: С начала декабря топливо на заправках подешевело в среднем на 30 коп» пишет - в конце первой декады декабря неожиданно произошел обвал на рынке нефти. За одну рабочую неделю сырье потеряло в цене около 10%…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-s-nachala-toplivo-na-zapravkah-v-srednem-30-kop-135256/

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«Дело» в публикации «Сколько зарабатывают на футболе в Украине» пишет - собственники крупных украинских бизнес-групп больше не считают самую популярную в мире игру пустой тратой денег. Футбол их привлекает как бизнес-проект с потенциально серьезной финансовой отдачей…

http://delo.ua/lifestyle/sport/skolko-zarabatyvajut-na-futbole-ukraine-135264/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Обменный маневр» пишет – Украина попросила Международный валютный фонд выделить ей экстренный кредит в $2 млрд. Отказ приведет к дестабилизации экономической ситуации не только в Украине, но и во всем регионе Восточной Европы, считают в правительстве. Впрочем, выделение средств МВФ накануне выборов главы государства маловероятно – Виктор Ющенко выступает против их получения. А эксперты отмечают, что Кабмин в состоянии финансировать ключевые статьи госбюджета и без транша МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292418

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Юлия Тимошенко расширяет электоральную базу» пишет – за месяц до президентских выборов премьер-министр Юлия Тимошенко решила перевести в Родовид Банк 600 тыс. вкладчиков банка "Надра", которым необходимо вернуть 8,7 млрд грн. После перевода вкладов банку "Надра", имеющему огромные долги и негативный имидж, будет сложно восстановить свою платежеспособность, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292419

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«Коммерсант-Украина» в публикации «ООН произвела выхлоп» пишет - ООН обнародовала проект соглашения, которое может быть подписано на климатической конференции в Копенгагене в конце текущей недели. Проект предлагает развитым странам сократить выбросы парниковых газов максимум на 45% к 2020 году, тогда как развивающимся – на 15-30%. Украина все еще не комментирует ход переговоров в Дании, а эксперты считают, что стране без дополнительного финансирования будет сложно сократить выбросы даже на 25%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292417

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Издание «Экономические известия» в публикации «ВБ займется водопроводами» пишет - в рамках инвестпроекта «Развитие городской инфраструктуры», финансируемого за счет кредита Всемирного банка, МинЖКХ подписало соглашения с Харьковом, Черкассами, Славянском, Балтой и Дрогобычем на общую сумму $24,8 млн. Привлекательность проекта заключается в возможности получения достаточно дешевых денег…

http://eizvestia.com/state/full/4187418

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«Экономические известия» в публикации «ОНА его обидела» пишут - компания «Нортима», подконтрольная Игорю Коломойскому, намерена взыскать с ФГИ более 405 млн. грн. за участие в конкурсе по продаже Одесского припортового завода. Также компания требует признать ее победителем скандального приватизационного конкурса. Независимо от исхода дела господин Коломойский добился поставленной цели - жемчужина большой химии не досталась иностранным инвесторам, что заставило бы в противном случае украинских собственников химических активов задуматься над их продажей…

http://eizvestia.com/markets/full/4187425

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«Газета по-киевски» в материале «Стрельба в Киеве: 9 пуль после парилки» пишет – вчера прямо у входа в баню на Днепре киллеры расстреляли киевского бизнесмена. Убийство Андрея Зайцева – явно заказное: по слухам, он занимался строительным бизнесом и участвовал в рейдерских захватах…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/15/065542.html

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«Газета по-киевски» в материале «Логотип Евро-2012: «чупа-чупс» или «цветок на холмике» пишет – такие полярные ассоциации вызвал у людей официальный логотип Евро-2012, представленный вчера на Михайловской площади Мишелем Платини…

http://mycityua.com/articles/life/2009/12/15/074743.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне согреваются от мороза газетами» пишет – в столицу пришли морозы. горожане спасаются маслом, салом, кульками и «собачьими поясами»…

http://www.segodnya.ua/news/14101060.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Зубков победил» пишет – правительство России одержало верх в противостоянии с президентской администрацией — ряд ее принципиальных замечаний к законопроекту о торговле так и не был учтен. Закон будет окончательно принят 16 декабря и до конца года подписан президентом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/15/221428

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Издание «Известия» в публикации «С чем Лукашенко уехал из Москвы» пишет – после переговоров президентов России и Белоруссии всегда возникают споры: кто победил, а кто пошел на уступки? Ровно такой же вопрос остался и после прошедшей в конце минувшей недели встречи Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко…

http://www.izvestia.ru/politic/article3136487/

(УНИАН)