В Японии промпроизводство в октябре выросло на 0,5%

Япония. В октябре 2009 года промышленное производство выросло на 0,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 15,1%.

Для японской экономики в целом хороший показатель, хотя и не на столько высокий, как ожидал рынок. С таким темпом стране еще долго придется выходить на докризисный уровень.