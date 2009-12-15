В еврозоне промпроизводство в октябре упало на 0,6%

Еврозона. В октябре 2009 года промышленное производство стран еврозоны упало на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с октябрем 2008 года падение составило 11,1%.

Новость крайне отрицательно была воспринята и бизнесом, и населением. Падение произошло после нескольких месяцев роста промышленного производства, что еще раз напомнило - кризис не сдается. Это является подтверждением пессимистических прогнозов, что выход европейской экономики из кризиса будет осуществляется по принципу «W».