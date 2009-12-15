В 3 кв. безработица в странах еврозоны выросла на 0,5%
11:26, 15 декабря 2009Разное
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Еврозона. В третьем квартале 2009 года безработица в странах еврозоны выросла на 0,5%, по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению с третьим кварталом 2008 года показатель сократился на 2,1%.
Рост безработицы в странах еврозоны нагнетает пессимистическую нотку в настроении бизнеса. При таком развитии событий улучшения данного показателя можно ожидать не раньше 2012 года.
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