В Украине за 11 мес. долг государства по НДС достиг 19,4 млрд. грн.

Украина. За январь-ноябрь 2009 года долг государства по возмещению НДС достиг 19,4 млрд. грн., всего было заявлено 41,6 млрд. грн.

С самого начала, когда вводили систему возмещения НДС из госбюджета, было понятно, что она работать не будет. Но алчность чиновников и политиков не позволила оказаться от бредовой идеи сначала изымать НДС в госбюджет, а потом долго и со скандалами его возмещать.