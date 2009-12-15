Убытки украинских банков достигли 27,635 млрд. грн.

Украина. За январь-ноябрь 2009 года убытки банков составили 27,635 млрд. грн., что на 3,9% больше, чем за десять месяцев текущего года.

Рост убытков банковского сектора в основном состоялся за счет увеличения объема резервов по проблемным кредитам на 7,2 млрд. грн., по сравнению с октябрем текущего года. Странным выглядит то обстоятельство, что рост резервов произошел после существенной либерализации оценки надежности заемщиков…