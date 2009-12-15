Янукович побеждает Тимошенко во втором туре выборов
Результаты опроса
Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ побеждает Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента Украины.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра прикладных исследований Ф.Клифтона Уайта при Международном фонде избирательных систем (IFES) Ракеш ШАРМА, который представил журналистам результаты опроса, проведенного среди украинцев.
В соответствии с опросом, В.ЯНУКОВИЧ - наиболее популярный кандидат на пост Президента в первом туре (31,2%), за ним следует премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО (19,1%). Среди других кандидатов, которые имеют существенную поддержку, - Сергей ТИГИПКО (4,8%), Арсений ЯЦЕНЮК (4,7%), Петр СИМОНЕНКО (3,8%), Президент Виктор ЮЩЕНКО (3,5%) и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (2,8%).
Если учитывать только избирателей, которые сказали, что вероятно или скорее будут голосовать, В.ЯНУКОВИЧУ отдали преимущество 34,5%, а Ю.ТИМОШЕНКО - 20,6%. Основная поддержка лидера Партии регионов – в Восточной и Южной Украине, а также в Крыму. Основная поддержка Ю.ТИМОШЕНКО – в Западной и Центральной Украине, тогда как в Северной Украине оба кандидата имеют приблизительно одинаковый уровень поддержки.
Вместе с тем в возможном соревновании во втором туре между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО 42% респондентов сегодня говорят, что они поддержали бы В.ЯНУКОВИЧА, 28% проголосовали бы за Ю.ТИМОШЕНКО, а 18% утверждают, что проголосовали бы против обоих. Если бы во втором туре соревновались В.ЯНУКОВИЧ и А.ЯЦЕНЮК, 42% проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА и 22% - за А.ЯЦЕНЮКА, а 22% голосовали бы против обоих.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ остается основным претендентом на пост Президента, несмотря на негативный чистый рейтинг его восприятия среди украинцев в целом (55% относятся к нему отрицательно, 42% – положительно). Это указывает на общее недовольство политической элитой в стране, поскольку, несмотря на такие показатели, В.ЯНУКОВИЧ имеет наиболее позитивный рейтинг среди всех кандидатов на пост Президента, отметил эксперт. Восприятие других основных кандидатов на пост Президента следующее: Ю.ТИМОШЕНКО (67% – отрицательно, 30% – положительно), А.ЯЦЕНЮК (56%, 32%), С.ТИГИПКО (50%, 32%), В.ЛИТВИН (60%, 31%), П.СИМОНЕНКО (69%, 22%) и В.ЮЩЕНКО (83%, 13%).
Р.ШАРМА также отметил, что если сравнить тех, кто говорит, что будет голосовать за В.ЯНУКОВИЧА и за Ю.ТИМОШЕНКО в первом туре, то избиратели В.ЯНУКОВИЧА более уверены в своем выборе. Среди этих избирателей 78% говорят, что они точно проголосуют за В.ЯНУКОВИЧА, и 13% достаточно уверены, что будут голосовать за него. Среди избирателей Ю.ТИМОШЕНКО 65% говорят, что будут точно голосовать за нее, тогда как 27% достаточно уверены в этом.
Большинство респондентов, которые поддерживают определенного кандидата в первом туре президентских выборов, считают, что он/она является лучшим кандидатом, значительный их процент в то же время отмечает, что они избрали кандидата преимущественно потому, что им не нравятся остальные. Среди сторонников В.ЯНУКОВИЧА 19% высказывают это мнение, тогда как в случае Ю.ТИМОШЕНКО – это 20%, 23% - для А.ЯЦЕНЮКА и 25% - для С.ТИГИПКА.
Вместе с тем, экономические трудности возглавили список проблем, на которых, по мнению украинцев, кандидат на пост Президента, который победит, должен сосредоточиться, как только он или она займет этот пост. 71% назвали создание рабочих мест важной проблемой, потом идет снижение инфляции (56%), снижение уровня коррупции (48%), улучшение услуг в сфере здравоохранения (33%), политическая стабильность (33%) и решение ситуации в отношении поставок газа из России (17%).
Исследование проводилось исследовательским центром F.Clifton White Applied Research Center (ARC) при IFES с 21 по 30 ноября. Было опрошено 1502 респондента. Данные на национальном уровне имеют предел погрешности плюс/минус 2,5%. Все интервью были проведены на украинском и русском языках Киевским международным институтом социологии (КМИС).