Янукович побеждает Тимошенко во втором туре выборов

Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ побеждает Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента Украины.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра прикладных исследований Ф.Клифтона Уайта при Международном фонде избирательных систем (IFES) Ракеш ШАРМА, который представил журналистам результаты опроса, проведенного среди украинцев.

В соответствии с опросом, В.ЯНУКОВИЧ - наиболее популярный кандидат на пост Президента в первом туре (31,2%), за ним следует премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО (19,1%). Среди других кандидатов, которые имеют существенную поддержку, - Сергей ТИГИПКО (4,8%), Арсений ЯЦЕНЮК (4,7%), Петр СИМОНЕНКО (3,8%), Президент Виктор ЮЩЕНКО (3,5%) и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (2,8%).

Если учитывать только избирателей, которые сказали, что вероятно или скорее будут голосовать, В.ЯНУКОВИЧУ отдали преимущество 34,5%, а Ю.ТИМОШЕНКО - 20,6%. Основная поддержка лидера Партии регионов – в Восточной и Южной Украине, а также в Крыму. Основная поддержка Ю.ТИМОШЕНКО – в Западной и Центральной Украине, тогда как в Северной Украине оба кандидата имеют приблизительно одинаковый уровень поддержки.

Вместе с тем в возможном соревновании во втором туре между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО 42% респондентов сегодня говорят, что они поддержали бы В.ЯНУКОВИЧА, 28% проголосовали бы за Ю.ТИМОШЕНКО, а 18% утверждают, что проголосовали бы против обоих. Если бы во втором туре соревновались В.ЯНУКОВИЧ и А.ЯЦЕНЮК, 42% проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА и 22% - за А.ЯЦЕНЮКА, а 22% голосовали бы против обоих.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ остается основным претендентом на пост Президента, несмотря на негативный чистый рейтинг его восприятия среди украинцев в целом (55% относятся к нему отрицательно, 42% – положительно). Это указывает на общее недовольство политической элитой в стране, поскольку, несмотря на такие показатели, В.ЯНУКОВИЧ имеет наиболее позитивный рейтинг среди всех кандидатов на пост Президента, отметил эксперт. Восприятие других основных кандидатов на пост Президента следующее: Ю.ТИМОШЕНКО (67% – отрицательно, 30% – положительно), А.ЯЦЕНЮК (56%, 32%), С.ТИГИПКО (50%, 32%), В.ЛИТВИН (60%, 31%), П.СИМОНЕНКО (69%, 22%) и В.ЮЩЕНКО (83%, 13%).

Р.ШАРМА также отметил, что если сравнить тех, кто говорит, что будет голосовать за В.ЯНУКОВИЧА и за Ю.ТИМОШЕНКО в первом туре, то избиратели В.ЯНУКОВИЧА более уверены в своем выборе. Среди этих избирателей 78% говорят, что они точно проголосуют за В.ЯНУКОВИЧА, и 13% достаточно уверены, что будут голосовать за него. Среди избирателей Ю.ТИМОШЕНКО 65% говорят, что будут точно голосовать за нее, тогда как 27% достаточно уверены в этом.

Большинство респондентов, которые поддерживают определенного кандидата в первом туре президентских выборов, считают, что он/она является лучшим кандидатом, значительный их процент в то же время отмечает, что они избрали кандидата преимущественно потому, что им не нравятся остальные. Среди сторонников В.ЯНУКОВИЧА 19% высказывают это мнение, тогда как в случае Ю.ТИМОШЕНКО – это 20%, 23% - для А.ЯЦЕНЮКА и 25% - для С.ТИГИПКА.

Вместе с тем, экономические трудности возглавили список проблем, на которых, по мнению украинцев, кандидат на пост Президента, который победит, должен сосредоточиться, как только он или она займет этот пост. 71% назвали создание рабочих мест важной проблемой, потом идет снижение инфляции (56%), снижение уровня коррупции (48%), улучшение услуг в сфере здравоохранения (33%), политическая стабильность (33%) и решение ситуации в отношении поставок газа из России (17%).

Исследование проводилось исследовательским центром F.Clifton White Applied Research Center (ARC) при IFES с 21 по 30 ноября. Было опрошено 1502 респондента. Данные на национальном уровне имеют предел погрешности плюс/минус 2,5%. Все интервью были проведены на украинском и русском языках Киевским международным институтом социологии (КМИС).