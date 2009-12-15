Квота целесообразна при формировании правительства

Политологи Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ и Виталий БАЛА считают нецелесообразным отказ от квотного формирования правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ и В.БАЛА высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о намерении согласовывать с общественностью претендентов на должности министров.

"Если бы у нас была жесткая президентская вертикаль, тогда такой принцип был бы достаточно оправданным, когда Президент обращается к общественности. Если же у нас речь идет о том, что депутаты определяют правительство, то тогда такой принцип не совсем целесообразный", – сказал В.БАЛА.

По его мнению, делегирование в правительство профессиональных специалистов лежит в сфере ответственности политических партий. "Ведь необязательно выдвигать своего однопартийца – достаточно пригласить профессионального человека и рекомендовать парламенту его поддержать", - довил он.

В свою очередь М.ПОГРЕБИНСКИЙ добавил, что общественный принцип формирования правительства возможен только в том случае, если у Президента в парламенте есть свое коалиционное большинство. "Когда у Президента есть парламентское большинство или коалиция, которая обо всем договорилась с Президентом и премьером, и тогда они могут любой квотный принцип игнорировать и договориться о профессиональном правительстве. Они могут договориться обо всем, если у них есть парламентское большинство", - пояснил политолог.

В тоже время, по его мнению, в случае победы на президентских выборах ни лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, ни лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не смогут сформировать жесткую президентскую вертикаль. "Это невозможно будет сделать. У нас нет такой возможности и ресурсов", - убежден М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в последнее время неоднократно заявляла о неэффективности квотного принципа формирования правительства.

"Мы (фракция БЮТ) формировали половину правительства, другая часть это коалиционные силы, которые давали на должность министров и не брать ты не имел права потому, что потом не поддержат голосования в парламенте, это так называемый квотный принцип, который никуда не годится", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, правительство должно формироваться на основе профессиональных кандидатур, предложенных профессиональными общественными организациями. "Я взяла обязательство публично в присутствии большого количества средств массовой информации, что именно того человека буду подавать в парламент, который поддержан профессиональной средой. Я больше не хочу, чтобы кадровые отделы были в отдельно взятом селе. Я больше не хочу, чтобы это формировалось по партийному, или по квотному принципу, исключительно по профессиональному принципу", - сообщила она.