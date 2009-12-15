ГЛАВНОЕ на 15 декабря (день

Хроника дня

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Общество

Украинцев стало меньше 46 миллионов

Численность населения Украины опустилась ниже отметки 46 миллионов человек и на 1 ноября 2009 года составила 45 млн. 999 тыс. 934 человека, сообщает Государственный комитет статистики Украины (на 1 октября с.г. численность составляла 46 млн. 11 тыс. 345 человек - УНИАН).

Таким образом, за октябрь число украинцев сократилось на 11 тыс. 411 человек (УНИАН: при этом, в текущем году число населения страны сокращалось в среднем на 5-8 тыс. человек ежемесячно).

По данным Госкомстата, на 1 ноября численность городского населения Украины составила 31 млн. 536 тыс. 444 человека (на 1 октября – 31 млн. 528 тыс.567), число сельского населения – 14 млн. 463 тыс. 490 чел. (14 млн. 482 тыс. 778 чел.).

На 1 января 2009 г. население Украины составляло 46 млн. 143,7 тыс. человек (городское - 31 млн. 587,2 тыс. чел., сельское - 14 млн. 556,5 тыс. чел.).

Экономика

ВР упростила условия ведетя бизнеса

Верховная Рада внесла изменения в действующее законодательство, касающиеся упрощения условий ведения бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно упрощения условий бизнеса в Украине» проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон уменьшает количество видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. При этом предусматривается отмена лицензирования только тех видов хозяйственной деятельности, осуществление которых не нарушает основных принципов государственной политики в сфере лицензирования.

Законом закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.

Предусмотрено также внедрение практики выдачи лицензий на неограниченный срок. Однако, вместе с тем, для отдельных видов деятельности правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть меньше 5 лет.

Финансы

НБУ будет контролировать стоимость валютных субкредитов

Национальный банк Украины обязал свои территориальные управления контролировать, чтобы стоимость валютного кредита, привлеченного банком на условиях субординированного долга, не превышала уровня двенадцатимесячный Libor + 12% годовых.

Об этом говорится в письме НБУ №13-10/8014-22981, текстом которого располагает УНИАН.

«…Территориальное управление Национального банка Украины при регистрации договора по субординированному долгу, в том числе при проверке соответствия размера выплат за пользование кредитом, применяет максимальную процентную ставку, которая установлена Национальным банком Украины для указанной категории внешних заимствований банков на уровне Libor по двенадцатимесячным межбанковским депозитами (на дату заключения договора) плюс 12% годовых», - говорится в документе.

Как сообщалось, максимальная ставка привлечения субкредитов была установлена постановлением НБУ от 5 февраля 2009 года №49 "Об отдельных вопросах деятельности банков", временно, на период до 1 января 2011 года.

ТЭК

Министр энергетики РФ: перебоев поставок газа не будет

Министр энергетики Росии Сергей ШМАТКО не видит никаких оснований для возникновения перебоев поставок газа в Украину и осуществления его транзита в Европу.

Об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Нет никаких оснований предполагать, что возникнет ситуация, связанная с какими-то скандалами по поставкам газа, если контракт будет выполняться», - сказал С.ШМАТКО.

Он подчеркнул, что между Украиной и РФ подписаны долгосрочные договоры, которые не истекают к концу года, как это было ранее.

По его словам, есть все условия, чтобы этот контракт выполнялся. Он подчеркнул, что на корпоративном уровне между «Газпромом» и «Нафтогазом» позиции согласованы полностью. «Каких-то разногласий между компаниями нет», - сказал он. Он отметил, что если на НАК «Нафтогаз» будет оказываться давление, то это не будет понято ни Европой, ни миром, ни в самой Украине.

Он также добавил, что в России считают, что в Украине достаточно средств для осуществления своевременных платежей.

«Укринтерэнерго» отстоял право на экспорт электроэнергии

Хозяйственный суд Киева своим определением по иску госпредприятия «Укринтерэнерго» запретил НЭК «Укрэнерго» заключать контракты с победителями экспортных аукционов на объем мощности, законтрактованный государственным оператором экспорта по долгосрочным контактам.

Об этом сказано в определении суда от 11 декабря т.г. по делу №33/19, текстом которого располгает УНИАН.

«Запретить до вступления решения в законную силу НЭК «Укрэнерго» осуществлять юридические действия (заключать договора/соглашения, вносить изменения и дополнения в договора/соглашения)», условиями которых предусматривается предоставление НЭК «Укрэнерго» услуг по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины […] в объемах доступной мощности межгосударственных сетей, которые используются для выполнения внешнеэкономических контрактов по экспорту электроэнергии, заключенных «Укринтерэнерго», на основании проведения аукционов относительно доступа к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии», - сказано в определении суда.

В то же время суд не удовлетворил требования «Укринтерэнерго» в части запрета НЭК «Укрэнерго» и аукционной комиссии проводить аукционы, принимать заявки на участие в аукционе, а также заключать соответствующие договора по итогам аукционов.

Также неудовлетворенным суд оставил требование госоператора относительно запрета любым другим лицам заключать контракты по экспорту на величину мощности законтрактованной «Укринтерэнерго» для выполнения своих внешнеэкономических контрактов.

Отметим, в настоящее время для выполнения своих внешнеэкономических контрактов «Укринтерэнерго» законтрактовало весь объем мощности т.н. «Бурштынского энергоострова» (500-550 МВт) с которого осуществляется коммерческий экспорт по наиболее рентабельным направлениям в Венгрию, Словакию и Румынию. При этом на годовой аукцион по экспорту электроэнергии, который должен состояться сегодня, 15 декабря, НЭК «Укрэнерго» выставило услуги по обеспечению доступа к сечению «острова» в объеме 275 МВт.

В настоящее время ГПВД «Укринтерэнерго», которое является единственным оператором экспортных поставок, имеет действующие контракты по экспорту электроэнергии с Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), Korlea Invest a.s. (Словакия), Energy Capital ZRt (Венгрия). Данными контрактами суммарно законтрактована мощность «острова» в объеме 400 МВт, в том числе, по контракту с Ukrenergy Trade ZRt – 250 МВт, Korlea Invest a.s. – 45 МВт, Energy Capital ZRt – 105 MВт. Также «Укринтерэнерго» имеет контракт на 100 МВт с венгерским трейдером Emfesz, который в настоящее время фактически не выполняется из-за отказа венгерского трейдера от импорта электроэнергии на условиях “Укринтерэнерго”

Агро

85% посевов озимых в хорошем состоянии

Украинский гидрометеорологический центр оценивает состояние 85% посевов озимых культур как хорошее, 15% - ослабленные. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна АДАМЕНКО.

«Состояние основной массы посевов нормальное, они развиты, и около 15% - это группа риска, ослабленные, это то, что может вымерзнуть, вымокнуть или выпреть при определенной ситуации», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, состояние посевов по сравнению с началом ноября, когда около 50% посевов оценивались как слабые и изреженные, улучшилось, поскольку период вегетации в среднем за осень продлился на месяц, а в некоторых регионах – на полтора, что позволило растениям подрасти и укрепиться. «И сейчас их состояние вполне нормальное – где-то на четыре с минусом», - отметила Т.АДАМЕНКО.

По словам специалиста, похолодание, которое мы на сегодняшний день наблюдаем, вполне нормально для декабря и для озимых никакой опасности не представляет. Похолодание происходило постепенно, почва промерзала постепенно, то есть, нормальный переход к зиме, и в первой декаде декабря растения прекратили вегетацию. "На востоке и северо-востоке Украины (Чернигов, Сумы, Луганск), где температура опускалась до минус 17 - минус 19 градусов, поля укрыты снежным покровом от 5 до 20 см». Сейчас мы прогнозируем дальнейшее усиление морозов, но мы ожидаем выход южного циклона, который принесет осадки, и вся территория Украины должна покрыться снежным покровом, в том числе центральные области, северные, западные и южные», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

МинАП предлагает повысить цены на сахар

Министерство аграрной политики Украины предлагает на 2010/2011 маркетинговый год (сентябрь-август) повысить минимальные цены на сахар на 36% (по сравнению с действующими сейчас) - до 4,25 тыс. грн. за тонну (без НДС) и сахарную свеклу на 35,7% - до 291,6 грн. за тонну.

Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте министерства.

Документом предусматривается, что квота "А" (поставка сахара на внутренний рынок) в 2010/2011 МГ составит 1,892 млн. тонн против 1,984 млн. тонн в этом маркетинговом году.

В пояснительной записке отмечается, что основная цель принятия указанного постановления - стабилизация производства сырья и сахара и т.д.

Напомним, на 2009/2010 МГ минимальные цены на сахар установлены на уровне 3,125 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу - 214,9 грн. за тонну (без НДС).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 14 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 14 декабря, и сегодня составляет 11,69 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,84 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,73 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 декабря, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2556/0,2681 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2055-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,03 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3%, по сравнению с 14 декабря, и сегодня составляет 11,67 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,84 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,73 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,97 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 декабря, понизился на 1,5% и сегодня составляет 0,2525 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2690 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2055-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9806, к евро – 11,689185, к российскому рублю – 0,26559.