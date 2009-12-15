Ющенко, Янукович, Тимошенко и Литвин отказались от теледебатов
14:33, 15 декабря 2009Разное
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Перед первым туром выборов
Кандидаты в президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ЛИТВИН отказались от участия в теледебатах накануне первого тура президентских выборов.
Об этом УНИАН сообщил источник в Центральной избирательной комиссии.
По словам собеседника агентства, представители этих кандидатов не будут участвовать в сегодняшней жеребьевке относительно графика проведения теледебатов накануне выборов Президента Украины 17 января 2010 года.
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