Ющенко, Янукович, Тимошенко и Литвин отказались от теледебатов

Кандидаты в президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ЛИТВИН отказались от участия в теледебатах накануне первого тура президентских выборов.

Об этом УНИАН сообщил источник в Центральной избирательной комиссии.

По словам собеседника агентства, представители этих кандидатов не будут участвовать в сегодняшней жеребьевке относительно графика проведения теледебатов накануне выборов Президента Украины 17 января 2010 года.