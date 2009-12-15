Арендатор военного имущества имеет главное право его выкупа

Арендатор военного имущества имеет преимущественное право на его приобретение.

Об этом говорится в обнародованном сегодня решении Конституционного суда Украины №31-рп/2009 от 10 декабря т.г. по конституционному обращению частного предприятия «Автосервис» относительно официального толкования положений ст. 177, 760, ч. 2 ст. 777 Гражданского кодекса Украины (дело о преимущественном праве нанимателя на приобретение военного имущества).

Согласно решению, положения ст. 177, 760, ч. 2 ст. 777 Гражданского кодекса Украины следует понимать так: арендатор, который надлежащим образом выполняет свои обязанности по договору найма военного имущества, которое является вещью, не изъятой, не ограниченной в гражданском обращении и может быть предметом договора найма (аренды), в случае продажи такого имущества имеет преимущественное право перед другими лицами на его приобретение.

Как сообщал УНИАН, ЧП «Автосервис» просило Конституционный СУД Украины разъяснить: является ли военное имущество вещью и распространяется ли на него положение статьи 177 Гражданского кодекса Украины (далее – Кодекса) относительно признания его объектом гражданских прав; подразумевается ли под вещами, которые в соответствии со статьей 760 Кодекса могут быть предметом договора найма, и военное имущество; распространяется ли на военное имущество предусмотренное частью второй статьи 777 Кодекса преимущественное право нанимателя перед другими лицами на приобретение вещи в случае ее продажи; каково юридическое содержание термина „преимущественное право перед другими лицами“ в контексте части второй статьи 777 Кодекса.

Практическую необходимость в официальном толковании автор ходатайства аргументирует тем, что суды общей юрисдикции неоднозначно понимают и применяют указанные нормы Кодекса, что может привести к нарушению предусмотренного частью второй статьи 41 Конституции Украины его права приобретать в частную собственность имущество в установленном законом порядке.