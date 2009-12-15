В І Всеукраинском конкурсе по КСО победили 4 компании Группы СКМ

Награждение победителей Первого всеукраинского конкурса кейсов по корпоративной социальной ответственности состоялось 11 декабря 2009 года в Киеве. Организатором конкурса выступил Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". Победителей определяло жюри, в состав которого вошли представители 8 стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ, четыре компании Группы СКМ стали победителями конкурса в разных категориях: практики социально ответственной деятельности Группы были признаны лучшими в трех из шести тематических номинаций.

В частности, управляющая компания "Систем Кэпитал Менеджмент" победила в номинации "Коммуникации в сфере КСО, социальная отчетность". СКМ - первая холдинговая компания в Украине, которая подготовила отчет об устойчивом развитии согласно международным стандартам.

Победителем номинации "Развитие местных сообществ" стал энергетический холдинг Группы СКМ ДТЭК, который внедряет программу социального партнерства в регионах присутствия.

Металлургический комбинат "Азовсталь" (входит в Группу Метинвест) победил в номинации "Трудовые отношения" с программой "Школа - вуз - комбинат", которая направлена на подготовку специалистов для предприятия.

Второе место в общем конкурсе занял Ингулецкий ГОК (также Группа Метинвест), с проектом создания ландшафтного заказника на территории отработанных карьеров.

Во время церемонии был также представлен сборник практик социально ответственной деятельности украинских компаний, в который вошли 43 кейса. Кроме четырех практик СКМ, представленных выше, в сборник вошли также кейсы еще двух предприятий Группы. Это проект СевГОКа по реконструкции жилого микрорайона "Даманский" в Кривом Роге и проект ОАО "Краснодонуголь" по утилизации шахтного метана с использованием механизмов Киотского протокола (оба предприятия входят в Группу Метинвест).

Александра Заярная, менеджер Компании СКМ по корпоративной социальной ответственности так прокомментировала результаты Конкурса: "Признаюсь, что победа управляющей компании СКМ в номинации "Коммуникации в сфере КСО" не стала для нас неожиданностью, потому что в сфере социальной отчетности мы действительно являемся первопроходцами на украинском рынке. Гораздо важнее, на мой взгляд, то обстоятельство, что практики еще пяти компаний Группы СКМ вошли в сборник кейсов и были отмечены международными экспертами, ведь с 2006 года мы работаем над тем, чтобы социальная ответственность стала одним из принципов ведения бизнеса на всех уровнях корпоративной структуры Группы СКМ".

Справочно: Компания СКМ - профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО "СКМ" принадлежат Ринату Ахметову.