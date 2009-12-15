Промпроизводство РФ в ноябре выросло на 1,5%

Объем производства промышленной продукции РФ в ноябре 2009 года к соответствующему периоду прошлого года вырос на 1,5 процента и на 2,0 процента - к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За 11 месяцев 2009 года падение промпроизводства составило 12,0 процента к аналогичному периоду прошлого года, когда этот же показатель вырос на 3,7 процента.

Экономисты и аналитики, опрошенные Рейтер в конце ноября, прогнозировали индекс промышленного производства в прошлом месяце к аналогичному периоду 2008 года в диапазоне от -8,1 до +2,9 процента, среднее значение составило -2,2 процента.

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года падение промпроизводства РФ составит 11,5 процента после роста на 2,1 процента в 2008 году. Последние оценки Минэкономразвития на 2009 и 2010-2012 годы доступны по коду.

Аналитики и экономисты, опрошенные Рейтер в конце ноября, ожидали спада промпроизводства по итогам года на 10,6 процента.